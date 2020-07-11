Сайнс: Это были самые тяжелые круги в карьере

Карлос Сайнс добился в Австрии лучшего результата в квалификации в своей карьере. На последнем круге на мокрой трассе испанец показал третье время, уступив только Льюису Хэмилтону и Максу Ферстаппену.

Сразу после заезда Карлос признался, что добиться этого было не легко, но и предстоящая гонка не обещает быть простой.

«Я очень счастлив впервые в карьере квалифицироваться третьим, – заявил Сайнс. – Это тем более замечательно, что это были, пожалуй, самые сложные мои круги в Формуле 1. Я сделал все возможное, чтобы чисто пройти последний круг.

Я испытывал сильное аквапланирование. На прямых это было безумием. Приходилось просто давить педаль в пол и чувствовать, как ты буквально скользишь. Я уже поговорил с Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном, у них такие же впечатления.

Наш гоночный темп оказался лучше, чем мы в McLaren рассчитывали после тестов в Барселоне. Так что мы с готовы к завтрашней гонке. С другой стороны, гоночный темп Ferrari и Racing Point также высок. А я к тому же стартую с Валттери Боттасом и Алексом Элбоном за спиной. Так что первые круги будут непростыми, и лишь потом, я надеюсь, мне удастся задать преследователям свой гоночный темп».