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Формула 1 / Новость

Сайнс еще не пожалел о переходе в Ferrari

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Сайнс еще не пожалел о переходе в Ferrari
Автор:
, редактор

Пилот McLaren верит, что в Маранелло смогут решить свои проблемы

В 2020 году Ferrari проводит один из худших сезонов за последние годы, после семи гонок занимая пятое место в Кубке конструкторов. Карлос Сайнс подписал контракт с итальянской командой еще до старта сезона, но сейчас его McLaren выступает лучше будущей команды.

Тем не менее испанец уверяет, что не жалеет о принятом решении.

«Я точно не жалею, меня устраивает мое решение, – заверил испанец. – Я на 100% уверен в работниках Ferrari и в том, что они способны сделать на будущее. Давайте не забывать, что в прошлом году они взяли семь поулов. Так что эта команда умеет строить очень хорошие машины.

А что касается нервов, то я переживаю из-за 30 очков, которые потерял не по своей вине. Вот это меня беспокоит, об этом я думаю перед сном. А к переходу в Ferrari я полностью готов и не могу быть рад еще сильнее».

На Гран При Бельгии Сайнс был вынужден сойти еще до старта из-за поломки силовой установки. Поставляющая их McLaren Renault уже разобралась с проблемой и Карлос рассчитывает использовать тот же двигатель в Италии.

«Мы получили ответ, но я предоставлю Renault возможность объяснить вам, что именно произошло и что к этому привело, – сказал Сайнс на пресс-конференции в Монце. – Сейчас мы знаем, что силовая установка жива и я использую ее завтра. Надеюсь, она будет работать надежна, ничего не произойдет и я смогу стартовать на том же моторе, что использовал на паре последних этапов».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс
Команды McLaren , Ferrari
Автор Иван Матушкин

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