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Формула 1 / Гран При Венгрии Новости

Сайнс должен был помочь Алонсо биться с Хэмилтоном? Слово Alpine

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Французская команда обвинила Ferrari в отказе от командной обороны

Сайнс должен был помочь Алонсо биться с Хэмилтоном? Слово Alpine

Оборона Фернандо Алонсо против Льюиса Хэмилтона в конце Гран При Венгрии стала одним из самых ярких моментов гонки. Однако в Alpine уверены, что испанец мог добиться успеха и не пропустить Mercedes вперед, если бы получил помощь от Ferrari Карлоса Сайнса.

В конце гонки Хэмилтон провел пит-стоп и выехал на свежих шинах Medium. Будучи пятым, британец быстро настиг Алонсо и принялся его атаковать. Сам Фернандо был в тот момент близок к Сайнсу, но необходимость защищаться от Льюиса заставила его отпустить Карлоса на пару секунд вперед.

Алонсо отбивался около десяти кругов, но в конце концов уступил напору Mercedes. А затем Хэмилтон быстро прошел и Сайнса, отобрав у того третье место.

По мнению одного из руководителей Alpine Алена Пермейна, Сайнсу не стоило отъезжать от Алонсо больше, чем на секунду. Это позволило бы Фернандо использовать DRS для обороны от Хэмилтона. В свою очередь, и самому Сайнсу это помогло бы сохранить третью позицию.

«Я написал Ferrari сообщение, что им стоило сделать то же самое, что Фернандо сделал в Сильверстоуне, – цитирует Пермейна AMuS. – Сайнс должен был дать Фернандо DRS. Это и его самого защитило бы от Хэмилтона».

Сайнс признался, что и сам думал о таком формировании DRS-паровозика. Но побоялся, что пропустит вперед Алонсо.

«Мне пришлось экономить топливо и потому последний сектор я проходил плохо, – пояснил пилот Ferrari. – Последний поворот был моим слабым местом. Риск, что Фернандо меня обгонит, был слишком велик, и потому я отказался от этой идеи».

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