Сайнс до аварии рассчитывал поспорить за поул

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Карлос Сайнс показал второй результат в квалификации Гран При Монако. Испанец уступал две десятых своему партнеру по Скудерии Шарлю Леклеру в тот момент, когда стал участником аварии с Серхио Пересом на набережной, после которой судьи вывесили красные флаги.

«Я всеми силами пытался увернуться, – сказал испанец в телеинтервью после завершения сессии. – Жаль, что вновь [после 2021 года] красные флаги не дают нам завершить сессию, в которой мы могли претендовать на поул. Но это классика для Монако».

Столкновение Серхио Переса, Red Bull RB18, и Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

На вопрос о том, реальным ли был шанс на поул, Карлос ответил: «Думаю, что да. Весь уик-энд у нас был хороший темп. Я постепенно прибавлял к квалификации. Конечно, никогда нельзя знать, и невозможно сказать точно – но ощущения от машины сегодня были очень хорошими».

Говоря о гонке, он добавил: «Завтра нам предстоит довести работу до завершения. У нас хорошие стартовые позиции, чтобы добиться классного результата для команды. Машина в полном порядке. Так что мы готовы».

Год назад Сайнс финишировал в Монако вторым, это был его первый подиум в составе Ferrari.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл