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Формула 1 / Гран При Монако Новость

Сайнс до аварии рассчитывал поспорить за поул

Испанец объяснил, что не мог избежать столкновения с машиной Серхио Переса, и что очень жалеет о красных флагах в конце квалификации

Александр Кабановский
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Сайнс до аварии рассчитывал поспорить за поул
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Карлос Сайнс показал второй результат в квалификации Гран При Монако. Испанец уступал две десятых своему партнеру по Скудерии Шарлю Леклеру в тот момент, когда стал участником аварии с Серхио Пересом на набережной, после которой судьи вывесили красные флаги. 

«Я всеми силами пытался увернуться, – сказал испанец в телеинтервью после завершения сессии. – Жаль, что вновь [после 2021 года] красные флаги не дают нам завершить сессию, в которой мы могли претендовать на поул. Но это классика для Монако». 

Столкновение Серхио Переса, Red Bull RB18, и Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

Столкновение Серхио Переса, Red Bull RB18, и Карлоса Сайнса, Ferrari F1-75

На вопрос о том, реальным ли был шанс на поул, Карлос ответил: «Думаю, что да. Весь уик-энд у нас был хороший темп. Я постепенно прибавлял к квалификации. Конечно, никогда нельзя знать, и невозможно сказать точно – но ощущения от машины сегодня были очень хорошими».

Говоря о гонке, он добавил: «Завтра нам предстоит довести работу до завершения. У нас хорошие стартовые позиции, чтобы добиться классного результата для команды. Машина в полном порядке. Так что мы готовы».

Год назад Сайнс финишировал в Монако вторым, это был его первый подиум в составе Ferrari.

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Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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