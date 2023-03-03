Сайнс: Даже слабый старт сезона не лишит Ferrari шансов на титул

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В 2022 году Ferrari прекрасно начала сезон – одержав две победы в трех первых Гран При, Шарль Леклер лидировал в общем зачете с перевесом в 34 очка, а команда из Маранелло возглавляла протокол Кубка конструкторов преимуществом в 39 балла.

К сожалению, в дальнейшем Скудерии не удалось поддерживать тот же уровень результатов: из-за технических сходов и всевозможных ошибок она потеряла множество очков, и титулы достались Red Bull и Максу Ферстаппену.

Из той истории в Ferrari постарались сделать верные выводы. «Прошлый год научил нас, что победа в первой гонке сама по себе не гарантирует победы в чемпионате, – объяснил Карлос Сайнс перед стартом Гран При Бахрейна. – И если в первой гонке обе машины твоей команды сходят, это тоже не значит, что все потеряно.

Вспомните, как все начиналось в прошлом году для нас и Red Bull (чьи пилоты в Сахире не добрались до финиша – прим.ред.) – и чем все закончилось.

Потому, что бы ни принесла нам предстоящая гонка, надо спокойно продолжать работу по собственному плану улучшений. Чемпионат не выигрывается и не проигрывается в первой гонки, за ней последуют еще 22».

Карлос Сайнс, Ferrari SF-23 Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Гонщик добавил, что по итогам недавних тестов не готов оценивать положение Ferrari в пелотоне.

«Сейчас никто точно не знает про последние две-три десятых, – объяснил испанец. – А именно они в нашем мире важнее всего, так как способны делать серьезные вещи.

И мне сложно судить, как эти десятые расположат нас по отношению к Red Bull, Aston Martin и Mercedes. Знать этого просто невозможно.

Понятно, что пока все называют самой быстрой машину Red Bull. Но давайте посмотрим, где мы окажемся по сравнению с ними».

Другой пилот Скудерии Шарль Леклер добавил: «Год назад нашим слабым местом была максимальная скорость на прямых. Мы уделили внимание этому вопросу и смогли получить прибавку, однако немного потеряли в поворотах.

Но в целом, мне кажется, удалось хорошо поработать и избавиться от сложностей прошлогодней машины. Я уверен, что новая стала лучше».