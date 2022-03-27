Сайнс: Чувствовал машину лучше, чем в Бахрейне

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Гонщик команды Ferrari Карлос Сайнс на первом круге отдал позицию Максу Ферстаппену, из-за чего откатился с третьего на четвертое место. Однако через несколько кругов удача повернулась лицом к пилотам Скудерии.

На тот момент лидер заезда Серхио Перес заехал в боксы, и на его беду кругом спустя Николя Латифи разбил машину, тем самым вызвав сейфти-кар. Благодаря этому Сайнс сделал «бесплатную» остановку и по итогу, хоть и на буквально несколько сантиметров, выехал впереди Переса; сам же Чеко остался только четвертым, так и не сумев контратаковать Карлоса.

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В интервью после финиша испанец рассказал о начале заезда и своих ощущениях от гонки. «У меня был хороший старт, но из-за борьбы и стены рядом я не мог никуда деться, и мне пришлось отдать позицию Ферстаппену, – рассказал Сайнс после гонки. – Но после всего этого я довольно хорошо чувствовал себя с машиной, хотя в некоторых поворотах все еще было не очень просто. По скорости на прямых преимущество было за Red Bull.

Red Bull были также очень быстры на последних десяти кругах после виртуального сейфти-кара, когда температура шин упала. У них была высокая скорость, и поэтому они постоянно оказывали на нас давление. В этой гонке я добился прогресса относительно Бахрейна. Мне удалось найти правильный ритм. Надо отыграть еще несколько десятых секунды, но у меня все получится».