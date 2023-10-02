Сайнс: Чтобы скопировать машину Red Bull, Ferrari потребуется два года
Испанский гонщик объяснил, что его команде под силу повторить решения соперников, только на это уйдет очень много времени
После смены регламента Формулы 1 перед сезоном 2022 года расстановка сил в пелотоне радикально изменилась. Бывшие фавориты из Mercedes откатились назад, а новым лидером после короткого периода успехов Ferrari стала команда Red Bull Racing.
В нынешнем чемпионате ее машина RB19 просто не знает себе равных, Макс Ферстаппен и Серхио Перес одержали на ней 15 побед в 16 Гран При. Неудивительно, что соперники пытаются внедрять у себя технические решения Red Bull, чтобы не отставать.
На этой неделе Карлос Сайнс стал гостем спонсорского мероприятия в Испании – и объяснил, что в Ф1 невозможно взять чужую идею и «в лоб» использовать ее у себя.
«Одно дело – просто скопировать концепцию, и совсем другое – начать экспериментировать с ней, чтобы попробовать развить дальше, – сказал пилот Ferrari. – И если сейчас мы решим пойти по пути Red Bull, то сразу окажемся в двух годах позади. Именно поэтому догнать их так сложно, а преимущество RBR cтоль велико».
Сайнс продолжил: «Только время даст ответ, как быстро мы сможем их нагнать. У меня нет ответа на этот вопрос. В любом случае, мы идем вперед собственным путем.
Все, что в моих силах – это сохранять оптимизм и веру в команду. Ferrari по силам прогрессировать, да и пример McLaren у всех перед глазами. Они смогли ворваться в группу лидеров и оказаться в нескольких десятых позади Red Bull.
И теперь уже другим командам – Aston Martin, Mercedes и нам – нужно в свою очередь ускоряться и сокращать отставание».
Карлос Сайнс, Ferrari
Фото: Ferrari
По мнению Карлоса, для Ferrari уже нет смысла пытаться прыгнуть выше головы в сезоне-2023, куда важнее направить ресурсы на подготовку к следующему чемпионату.
«Понятно, что впереди еще шесть этапов, и нам важно концентрироваться на них, – сказал гонщик. – Но думаю, что не мы одни после финиша в Абу-Даби намерены просто забыть про нынешнюю машину и полностью переключиться на будущую.
Наш последний пакет доработок был в Японии, причем не самый крупный. Новое шасси сейчас уже активно продувают в трубе, и мы уже можем проверять детали его конфигурации [на нынешней машине], как я делал в Японии, чтобы собрать нужные данные».
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