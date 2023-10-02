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Сайнс: Чтобы скопировать машину Red Bull, Ferrari потребуется два года

Испанский гонщик объяснил, что его команде под силу повторить решения соперников, только на это уйдет очень много времени

Марио Галан
Автор:
Соавтор:
Хакобо Вега
, главный редактор Motorsport.com Испания
Серхио Перес, Red Bull RB19, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

После смены регламента Формулы 1 перед сезоном 2022 года расстановка сил в пелотоне радикально изменилась. Бывшие фавориты из Mercedes откатились назад, а новым лидером после короткого периода успехов Ferrari стала команда Red Bull Racing. 

В нынешнем чемпионате ее машина RB19 просто не знает себе равных, Макс Ферстаппен и Серхио Перес одержали на ней 15 побед в 16 Гран При. Неудивительно, что соперники пытаются внедрять у себя технические решения Red Bull, чтобы не отставать. 

На этой неделе Карлос Сайнс стал гостем спонсорского мероприятия в Испании – и объяснил, что в Ф1 невозможно взять чужую идею и «в лоб» использовать ее у себя. 

«Одно дело – просто скопировать концепцию, и совсем другое – начать экспериментировать с ней, чтобы попробовать развить дальше, – сказал пилот Ferrari. – И если сейчас мы решим пойти по пути Red Bull, то сразу окажемся в двух годах позади. Именно поэтому догнать их так сложно, а преимущество RBR cтоль велико».

Сайнс продолжил: «Только время даст ответ, как быстро мы сможем их нагнать. У меня нет ответа на этот вопрос. В любом случае, мы идем вперед собственным путем. 

Все, что в моих силах – это сохранять оптимизм и веру в команду. Ferrari по силам прогрессировать, да и пример McLaren у всех перед глазами. Они смогли ворваться в группу лидеров и оказаться в нескольких десятых позади Red Bull.

И теперь уже другим командам – Aston Martin, Mercedes и нам – нужно в свою очередь ускоряться и сокращать отставание».

Карлос Сайнс, Ferrari

Карлос Сайнс, Ferrari

Фото: Ferrari

По мнению Карлоса, для Ferrari уже нет смысла пытаться прыгнуть выше головы в сезоне-2023, куда важнее направить ресурсы на подготовку к следующему чемпионату.

«Понятно, что впереди еще шесть этапов, и нам важно концентрироваться на них, – сказал гонщик. – Но думаю, что не мы одни после финиша в Абу-Даби намерены просто забыть про нынешнюю машину и полностью переключиться на будущую. 

Наш последний пакет доработок был в Японии, причем не самый крупный. Новое шасси сейчас уже активно продувают в трубе, и мы уже можем проверять детали его конфигурации [на нынешней машине], как я делал в Японии, чтобы собрать нужные данные». 

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