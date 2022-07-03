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Формула 1 / Гран При Великобритании Новость

Сайнс: Было сложно, но я верил в победу

Победитель Гран При Великобритании рассказал о своей гонке – и об особых отношениях с «Сильверстоуном»

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
Сайнс: Было сложно, но я верил в победу
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Карлос Сайнс опередил соперников на десятом этапе сезона Ф1 – после непростого начала ему помогла верная тактика Ferrari с переходом на свежие шины и борьба преследователей позади. 

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«Это было непросто, – признался гонщик после финиша. – Мне мешали проблемы с балансом, особенно по ходу первого отрезка на шинах Medium. Макс [Ферстаппен] наседал, вынуждая меня атаковать в быстрых поворотах. Но что бы ни происходило, я верил, что победа все равно возможна. 

Мне нужно было держаться в группе лидеров, а машина безопасности дала возможность вновь возглавить гонку. Вы можете себе представить, как я нервничал перед рестартом, зная, что это мой шанс добиться своей цели».

Гонка стала гля Карлоса 150-й в карьере. За всю историю Ф1 только один пилот шел к первой победе дольше (Серхио Перес, 190).

«Это потрясающе, – признался пилот. – Я выиграл в 150-й гонке, выступая за Ferrari в Сильверстоуне. Можно ли просить о большем? Это особенный день, который я никогда не забуду. 

Весь уик-энд получился особенным. Сильверстоун – не простое место для меня. Именно здесь в 2010-м в провел свою самую первую гонку, в Формуле BMW, а позже в том же сезоне завоевал первый поул.  

И вот ровно 12 лет спустя я стою на том же самом месте, но в Формуле 1 с Ferrari. Для меня это особенное место. И большое спасибо всем болельщикам, что они стали частью всего этого и поддерживали меня».   

Благодаря победе Сайнс вышел на четвертое место в общем зачете Ф1, опередив по очкам сошедшего Джорджа Расселла. Отставание испанца от другого гонщика Скудерии Шарля Леклера сократилось до 11 баллов.

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