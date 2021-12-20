Сайнс о стиле Шарля: Не мог поверить, что такое возможно

В минувшем сезоне Ferrari очень сильно подтянулась как команда, в том числе и благодаря обновленному составу пилотов. Наверное, среди «лучших из остальных» именно борьба Шарля Леклера и Карлоса Сайнса была одной из самых напряженных. И при этом – одной из самых «здоровых», ведь их взаимоотношения очень далеки от близкой к конфликтной ситуации между Себастьяном Феттелем и Леклером в 2019-2020 годах.

Очевидно, Сайнсу пришлось многому научиться у напарника. И, как оказалось, ему нужно было адаптироваться не только к новому незнакомому автомобилю, но и к тому, как Леклер сам управляет болидом.

«С того момента, как я приехал на зимние тесты в Бахрейн, мне предстояло многому научиться у Шарля, – рассказал Сайнс. – Мне пришлось адаптироваться к его стилю, чтобы попробовать стать таким же быстрым на протяжении всего сезона. Я многое копировал. Иногда было тяжело поверить, что возможно так ездить – его невероятная скорость даже немного шокировала. Но мало-помалу, приспосабливаясь к машине и пытаясь учиться у него, мне удалось выйти на хороший уровень.

Все еще существуют вещи, которые мне надо доработать. В чем-то он все еще сильнее меня. Мы обменяемся некоторой информацией и постараемся учить друг друга, чтобы стать лучше».

В минувшем сезоне Леклер и Сайнс были отличным «бустером» для Ferrari. В команде удалось создать прекрасную дружественную атмосферу – и благодаря этому Сайнс смог не противодействовать Шарлю, а в позитивном смысле навязывать ему борьбу и таким образом «подталкивать» монегаска становиться лучше.

Именно это, как рассказывал глава коллектива Маттиа Бинотто в начале года, было основной целью, с которой Карлоса подписали в Скудерию. И именно благодаря этому Ferrari не только отобрали третье место в Кубке конструкторов, но и запрыгнули наверх в личном зачете. По итогам сезона Карлос даже обогнал Шарля на 5,5 очков.

«У Карлоса был прекрасный год, так что он, очевидно, на каждом этапе очень сильно подталкивал меня, чтобы я выступал лучше, – отметил Леклер. – И это было безумно интересно.

Думаю, что одна из самых сильных сторон Карлоса – это контроль над ходом гонки и отличное понимание работы резины. Наверное, это было моей слабостью в 2019-м. Я сильно продвинулся как гонщик в 2020-м и в текущем году – в том числе благодаря Карлосу».