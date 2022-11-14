Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вышло так, что оба пилота, который ведут в концовке нынешнего сезона Ф1 спор за второе место в итоговой таблице – Серхио Перес из Red Bull и Шарль Леклер из Ferrari – остались недовольны концовкой воскресной гонки в Сан-Паулу. И тот, и другой заработали меньше очков, чем могли бы, так как финишировали сразу следом за напарниками.

История Red Bull оказалась более громкой, так как там Макс Ферстаппен прямо нарушил указание команды.

Однако Леклер тоже мог заработать три дополнительных очка, если бы Карлос Сайнс просто сбросил скорость и пропустил напарника перед финишем. Да, это стоило бы испанцу места на подиуме, но в данном случае причина, как выяснилось, вовсе не в пилоте.

Вот что рассказал после финиша глава Ferrari Маттиа Бинотто, который на этот раз остался на базе в Маранелло и не поехал на этап: «Менять две машины местами на финишной прямой было очень рискованно. Сам Карлос был готов помочь, но вплотную за Шарлем ехали Фернандо [Алонсо] и Макс [Ферстаппен]. Кроме того, долгое время мы оставались под угрозой штрафа – судьи расследовали события во время выезда машины безопасности. Сочетание этих факторов и вынудило нас отказаться от рокировки».

Расследование, упомянутое Бинотто, касалось эпизода, когда отставший на круг Юки Цунода не выполнил распоряжение судей и не обогнал лидеров перед рестартом, как предписывают правила. Эту историю мы разберем отдельно, но ее особенность в том, что японец оказался в пелотоне прямо позади Сайнса, потом обогнал и вновь пропустил его, оставаясь позади автомобиля безопаснсти – в Ferrari опасались, что Карлосу могут добавить пять секунд к результату, увидев в его действиях признаки нарушения.

В таком случае, даже финишировав на трассе четвертым за Леклером, испанец рисковал потерять еще несколько позиций, а с ними и важные очки в Кубок конструкторов.

Подиум: Карлос Сайнс, Ferrari, третье место Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Сам Леклер, который в разгаре гонки позволил себе пару нелестных высказываний в адрес команда по радио, после финиша был не столь эмоционален.

«В пылу борьбы я, конечно, очень расстроился, ведь именно такую ситуацию мы обсуждали до гонки, – объяснил он. – А сейчас, если честно, мне вообще не хочется обсуждать все это».

Перед финальным Гран При Абу-Даби у монегаска и Переса поровну очков, но у Шарля на одну победу больше.