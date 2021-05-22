Завершение квалификации в Монако еще долго будет оставаться темой для обсуждений. Шарль Леклер, чье время (1:10.346) на тот момент было лучшим, разбил машину в тот момент, когда все лидеры были на решающей быстрой попытке.

После этого глава Red Bull Кристиан Хорнер рассказал, что победителем главной субботы сезона должен был стать его пилот Макс Ферстаппен, а Тото Вольф из Mercedes сказал практически те же слова про Валттери Боттаса.

Еще одним потенциальным победителем квалификации оказался Карлос Сайнс. Испанец будет стартовать в воскресенье четвертым, уступив Боттасу всего одну сотую – и исход сессии совершенно не удовлетворил его.

«Я невероятно расстроен, – признался Карлос журналистам. – Сложно принять такой исход, смириться с ним. Ведь не каждый день у вас есть шанс оказаться на поуле в Монако. А сегодня у меня точно был темп, чтобы сделать это.

Но я из-за стечения обстоятельств даже не получил своего шанса. Потому вы можете представить, насколько меня это огорчает».

Оценивая потенциальный результат, он добавил: «[На предыдущем быстром круге] я потерял одну или две десятых на финальном секторе. Потому знал, что с учетом изменения трассы могу показать время 1:10.2 или даже 10.1. В начале решающей попытки мне помешал трафик – [Серхио] Перес не стал освобождать траекторию в первом повороте, что стоило мне около десятой.

Но дальше трасса была совершенно свободной, и я сразу стал отыгрывать. У меня не было сомнений, что получится улучшить на третьем секторе, но когда я был в 13-м повороте, появились желтые флаги.

Весь уик-энд мы готовились именно к этому кругу, и сегодня у нас была скорость для того, чтобы взять поул. Но в итоге я стартую только четвертым, а это даже не рядом с поулом».

При этом Сайнс не стал обвинять своего напарника Леклера, из-за которого не смог воспользоваться возможностью впервые в карьере выиграть в квалификацию.

«Я не могу сердиться на Шарля, – объяснил он. – Мы все едем на пределе, выжимаем из этих машин все до капли. Вы даже представить себе такого не можете: мы касаемся барьеров практически в каждом повороте. Нынешние машины – самые быстрые в истории, и подобное [аварии] порой случается.

Но с учетом обстоятельств я очень расстроен. Это был шанс завоевать первый поул в карьере – да еще и в Монако за рулем Ferrari. И я просто не получил возможности проехать этот круг».

Говоря о гонке, он отметил, что в лучшем случае сможет рассчитывать на подиум: «Если вспомнить длинные серии в четверг, темп у нас есть. Вот если бы стартовать хотя бы вторым, тогда можно было бы задумываться о победе.

А так я на втором ряду, да еще с грязной части трассы. Не самое лучшее положение, когда надо въезжать в Ste Devote.

На дистанции можно будет попробовать что-то отыграть за счет более раннего пит-стопа. Но так реально переиграть одного соперника, а не трех сразу».

Лучшим результатом Сайнса в Ferrari пока остается пятое место на финише в Имоле.

Дополнительная информация: Адам Купер