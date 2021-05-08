В Ferrari приготовились к сложной гонке

Суббота в Барселоне стала для Ferrari лучшей в нынешнем сезоне – ее гонщики добились права стартовать с четвертой и шестой позиций. В последний раз обе алых машины были не ниже третьего ряда на прошлогоднем Гран При Венгрии.

«Если говорить о позициях, я не знаю, как сегодня можно было подняться выше, – сказал в телеинтервью Леклер, который уступил лишь паре соперников из Mercedes и Максу Ферстаппену. – С точки зрения времени круга, наверное, можно было чуть улучшить. На третьем секторе мне не удалось собрать все вместе. Но если не считать этого, я очень доволен сегодня».

При этом монегаск добавил, что в воскресенье ему будет непросто навязать борьбу трем лидерам.

«Если смотреть на вещи реально, это будет очень сложно, – отметил гонщик. – В нормальных условиях, даже если получится в какой-то момент выйти на третье место. удержать его будет едва ли реально.

Наша задача – взять от машины максимум возможного. Если это будет третье место – значит, третье. Но куда важнее вдвоем заработать очки, причем как можно больше. Мы впереди пары McLaren, наших главных соперников в этом году, и это – самое важное сражение. Нам нужно постараться провести его как можно лучше».

Карлос Сайнс поддержал напарника: «В целом я доволен балансом по ходу этого уик-энда, и в первом сегменте вообще использовал только один комплект шин – обычно это свидетельство уверенности в машине. Мои круги в финале вышли не самыми лучшими, но я все равно доволен, так как чувствую себя все комфортнее в кокпите.

Думаю, мыстартуем с максимально возможных позиций, однако, должен честно признаться. волнуюсь по поводу износа шин [в гонке]. На длинных сериях кругов в пятницу мы вновь увидели, что немного уступаем в этом, хотя и пытаемся решить проблему.

Посмотрим. что у нас получится завтра. Но обычно гонки для нас складываются сложнее, чем квалификации».

Дополнительная информация: Ходр Рави