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Вторая тренировка на спринтерских этапах проходит в условиях закрытого парка – команды практически не имеют возможности менять настройки и прежде всего заняты работой на глинных сериях кругов, чтобы лучше разобраться с поведением своих машин в гоночных условиях.

Быстрейшим в Шпильберге стал Карлос Сайнс, однако время испанца – 1:08.610 – почти четыре секунды уступает лучшему квалификационному результату Макса Ферстаппена. Всего пять сотых Сайнсу проиграл его партнер по Ferrari Шарль Леклер, сам Ферстаппен остался третьим (+0,168). При этом Макс проехал свой быстрейший круг на шинах Medium, тогда как у Ferrari был более мягкий Soft.

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Одной из главных тем сессии стали сложности Льюиса Хэмилтона. После пятничной аварии гонщику заменили шасси, однако работы в боксах затянулись – и выехать на трассу семикратный чемпион мира смог лишь за четверть часа до конца сессии.

После этого британец успел проехать 14 кругов (для сравнения, у Себастьяна Феттеля их оказалось 44) и подняться на девятую строчку, в семи десятых от лучшего времени и всего в одной – от своего напарника Джорджа Расселла, который также потерял из-за ремонта первые 11 минут.

Стоит упоминания хороший темп Alpine: Фернандо Алонсо и Эстебан Окон стали четвертым и пятым – также на Medium. Потерявший поздно вечером в пятницу свою стартовую позицию Серхио Перес показал шестую скорость.

Валттери Боттас (на Medium) и Ландо Норрис (на Soft) дополнили первую десятку, гонщики Haas после сильной квалификации остались только 15-м и 18-м, зато Aston Martin удалось проехать лучше, чем накануне.

Тренировка обошлась без происшествий, хотя судьи неоднократно снимали у пилотов времена круга за нарушение границ трассы.

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Результаты субботней тренировки Гран При Австрии