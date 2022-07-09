Сайнс стал лучшим в субботу утром, Хэмилтон проехал совсем мало
Гонщики Ferrari опередили соперников по итогам часовой сессии, предваряющей спринтерскую гонку. Оба пилота Alpine вошли в первую пятерку
Вторая тренировка на спринтерских этапах проходит в условиях закрытого парка – команды практически не имеют возможности менять настройки и прежде всего заняты работой на глинных сериях кругов, чтобы лучше разобраться с поведением своих машин в гоночных условиях.
Быстрейшим в Шпильберге стал Карлос Сайнс, однако время испанца – 1:08.610 – почти четыре секунды уступает лучшему квалификационному результату Макса Ферстаппена. Всего пять сотых Сайнсу проиграл его партнер по Ferrari Шарль Леклер, сам Ферстаппен остался третьим (+0,168). При этом Макс проехал свой быстрейший круг на шинах Medium, тогда как у Ferrari был более мягкий Soft.
Одной из главных тем сессии стали сложности Льюиса Хэмилтона. После пятничной аварии гонщику заменили шасси, однако работы в боксах затянулись – и выехать на трассу семикратный чемпион мира смог лишь за четверть часа до конца сессии.
После этого британец успел проехать 14 кругов (для сравнения, у Себастьяна Феттеля их оказалось 44) и подняться на девятую строчку, в семи десятых от лучшего времени и всего в одной – от своего напарника Джорджа Расселла, который также потерял из-за ремонта первые 11 минут.
Стоит упоминания хороший темп Alpine: Фернандо Алонсо и Эстебан Окон стали четвертым и пятым – также на Medium. Потерявший поздно вечером в пятницу свою стартовую позицию Серхио Перес показал шестую скорость.
Валттери Боттас (на Medium) и Ландо Норрис (на Soft) дополнили первую десятку, гонщики Haas после сильной квалификации остались только 15-м и 18-м, зато Aston Martin удалось проехать лучше, чем накануне.
Тренировка обошлась без происшествий, хотя судьи неоднократно снимали у пилотов времена круга за нарушение границ трассы.
Результаты субботней тренировки Гран При Австрии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|40
|1'08.610
|2
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|43
|1'08.660
|0.050
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|32
|1'08.778
|0.168
|4
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|21
|1'08.832
|0.222
|5
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|24
|1'08.848
|0.238
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|36
|1'09.179
|0.569
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|33
|1'09.240
|0.630
|8
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|26
|1'09.251
|0.641
|9
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|14
|1'09.350
|0.740
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|38
|1'09.519
|0.909
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|43
|1'09.525
|0.915
|12
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|37
|1'09.579
|0.969
|13
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|44
|1'09.602
|0.992
|14
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|36
|1'09.665
|1.055
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|32
|1'09.700
|1.090
|16
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|34
|1'09.740
|1.130
|17
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|34
|1'09.852
|1.242
|18
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|34
|1'09.960
|1.350
|19
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|39
|1'10.005
|1.395
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|36
|1'10.261
|1.651
|Полные результаты
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