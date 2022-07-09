Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Watch Shop Билеты
Предыдущая / Ferrari вернула в Шпильберге оригинальный логотип 1932 года Следующая / Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW
Формула 1 / Гран При Австрии Отчет о тренировке

Сайнс стал лучшим в субботу утром, Хэмилтон проехал совсем мало

Гонщики Ferrari опередили соперников по итогам часовой сессии, предваряющей спринтерскую гонку. Оба пилота Alpine вошли в первую пятерку

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сайнс стал лучшим в субботу утром, Хэмилтон проехал совсем мало
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Вторая тренировка на спринтерских этапах проходит в условиях закрытого парка – команды практически не имеют возможности менять настройки и прежде всего заняты работой на глинных сериях кругов, чтобы лучше разобраться с поведением своих машин в гоночных условиях. 

Быстрейшим в Шпильберге стал Карлос Сайнс, однако время испанца – 1:08.610 – почти четыре секунды уступает лучшему квалификационному результату Макса Ферстаппена. Всего пять сотых Сайнсу проиграл его партнер по Ferrari Шарль Леклер, сам Ферстаппен остался третьим (+0,168). При этом Макс проехал свой быстрейший круг на шинах Medium, тогда как у Ferrari был более мягкий Soft.

Читайте также:

Одной из главных тем сессии стали сложности Льюиса Хэмилтона. После пятничной аварии гонщику заменили шасси, однако работы в боксах затянулись – и выехать на трассу семикратный чемпион мира смог лишь за четверть часа до конца сессии.

После этого британец успел проехать 14 кругов (для сравнения, у Себастьяна Феттеля их оказалось 44) и подняться на девятую строчку, в семи десятых от лучшего времени и всего в одной – от своего напарника Джорджа Расселла, который также потерял из-за ремонта первые 11 минут.

Стоит упоминания хороший темп Alpine: Фернандо Алонсо и Эстебан Окон стали четвертым и пятым – также на Medium. Потерявший поздно вечером в пятницу свою стартовую позицию Серхио Перес показал шестую скорость.

Валттери Боттас (на Medium) и Ландо Норрис (на Soft) дополнили первую десятку, гонщики Haas после сильной квалификации остались только 15-м и 18-м, зато Aston Martin удалось проехать лучше, чем накануне.

Тренировка обошлась без происшествий, хотя судьи неоднократно снимали у пилотов времена круга за нарушение границ трассы.

Читайте также:

Результаты субботней тренировки Гран При Австрии

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 40 1'08.610  
2 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 43 1'08.660 0.050
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 32 1'08.778 0.168
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 21 1'08.832 0.222
5 France Эстебан Окон Alpine Renault 24 1'08.848 0.238
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 36 1'09.179 0.569
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 33 1'09.240 0.630
8 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 26 1'09.251 0.641
9 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 14 1'09.350 0.740
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 38 1'09.519 0.909
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 43 1'09.525 0.915
12 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 37 1'09.579 0.969
13 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 44 1'09.602 0.992
14 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 36 1'09.665 1.055
15 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 32 1'09.700 1.090
16 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 34 1'09.740 1.130
17 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 34 1'09.852 1.242
18 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 34 1'09.960 1.350
19 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 39 1'10.005 1.395
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 36 1'10.261 1.651
Полные результаты
Поделились
Комментарии
Ferrari вернула в Шпильберге оригинальный логотип 1932 года
Предыдущая новость

Ferrari вернула в Шпильберге оригинальный логотип 1932 года
Следующая новость

Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW

Mercedes и Ferrari пришлось опровергать слухи о противодействии VW
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
Ферстаппен выиграл спринт в Шпильберге, опередив пару Ferrari Гран При Австрии
Формула 1

Ферстаппен выиграл спринт в Шпильберге, опередив пару Ferrari

Сайнс обрадовался поражению в квалификации. И вот почему Гран При Австрии
Формула 1

Сайнс обрадовался поражению в квалификации. И вот почему

Ферстаппен выиграл квалификацию, Хэмилтон и Расселл разбили машины Гран При Австрии
Формула 1

Ферстаппен выиграл квалификацию, Хэмилтон и Расселл разбили машины

Самое важное:

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену
Формула 1 Формула 1

Перес: Все новинки Red Bull больше подходят Ферстаппену

Феттеля наказали за неуважение к директору гонки. Но не строго
Формула 1 Формула 1

Феттеля наказали за неуважение к директору гонки. Но не строго

Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта
Формула 1 Формула 1

Сила Ferrari и погнутое рулевое. Льюис подвел итоги спринта

Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье
Формула 1 Формула 1

Леклер предупредил Сайнса о недопустимости борьбы в воскресенье

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.