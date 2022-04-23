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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новость

Сайнс остался доволен гонкой, но не собой

Испанец пробился с десятого места на четвертое, но признал, что пока не может получить от машины Ferrari максимум

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Сайнс остался доволен гонкой, но не собой
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Квалификационная авария отбросила Карлоса Сайнса на пятый стартовый ряд субботнего спринта в Имоле. Однако за 21 круг дистанции гонщик добился самого серьезного прогресса в пелотоне, опередив шестерых соперников. 

«Думаю, исходя из течения гонки, на сегодня это был максимум возможного, – сказал испанец журналистам после финиша. – Я знал, что нам по силам прорваться в первую пятерку, и рассчитывал на четверку. В итоге я четвертый, что дает хорошие шансы побороться завтра. Гонка вышла годной, теперь я готов биться с кем угодно».

При этом гонщик признал, что пока не ощущает полной уверенности за рулем алой F1-75.

«Я рад, что со стороны кажется, будто все в порядке, – объяснил он. – Но по моим ощущениям это не так. Пока все получается не настолько естественно, как должно быть. Вчерашняя ошибка доказывает, что я пока понимаю машину не на 100 процентов.

Я изо всех сил стремлюсь к этому. Приходится корректировать свой стиль, а в такой ситуации ошибки неизбежны».

Карлос отметил, что спринт в Имоле позволит ему и команде лучше понять, чего ждать в главной гонке уик-энда.

«Нам было важно увидеть, как машина ведет себя в "грязном" воздухе, – сказал он. – Износ резины был сегодня очень быстрым. На примере Шарля особенно ясно, что у нас передние шины расходуются быстрее, чем у Red Bull. Так что в каком-то смысле это была хорошая симуляция первого отрезка [воскресной] гонки, которая даст нам много полезных данных».

После спринта в Имоле Сайнс вернулся на второе место в общем зачете Ф1, опередив Джорджа Расселла.

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Дополнительная информация: Филип Клерен

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