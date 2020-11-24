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Формула 1 / Новость

Сайнс: Меня утомили одни и те же вопросы про переход в Ferrari

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Сайнс: Меня утомили одни и те же вопросы про переход в Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор

Испанец выразил недоумение, почему его вновь спрашивают о том, на что он давным-давно дал ответы

Еще в мае, задолго до старта чемпионата-2020, история отношения Себастьяна Феттеля и Ferrari подошла к логическому завершению: команда, которую немец так и не смог вернуть на вершину, объявила о прекращении сотрудничества с ним – а вскоре анонсировала контракт с Карлосом Сайнсом.

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В нынешнем сезоне форма Скудерии не позволяет команде бороться за победы, команда опустилась на шестое место в Кубке конструкторов, уступая McLaren, за которую сейчас выступает Сайнс. 

Неудивительно, что репортеры постоянно спрашивают Карлоса о том, не жалеет ли он о решении перебраться в Маранелло. Настолько постоянно, что это стало злить испанца. 

«Меня раздражает, что ответы на некоторые вопросы уже давно известны, – объяснил гонщик в интервью сетевому изданию Motorsport-Magazin. – Не знаю, зачем кто-то продолжает снова и снова задавать их. Мне приходится говорить то же, что я говорил месяц назад. 

Когда вопрос новый, какого еще не было прежде, это никогда не вызывает у меня раздражения. Это наша работа, и если тебя спрашивают что-то новое – значит, ты справляешься с этой работой хорошо. Но когда идут повторы – это подбешивает, ведь ничего нового сказать ты уже не можешь». 

После этого репортер спросил Карлоса, жалеет ли тот о чем-то, что произошло за время его выступлений в McLaren.

«Отличный вопрос, – заметил Сайнс. – Думаю, что прямо сейчас жалеть мне не о чем. Единственное – второй поворот в Сочи. Вот тут есть серьезные сожаления.

А в остальном все идет хорошо, мы много веселимся, я чувствую себя в команде как дома. Есть ощущение, что они получают максимум от меня, а я – от них. Так что жалеть не о чем. Мне бы хотелось принести команде еще несколько хороших результатов до перехода в Ferrari. Нынешний сезон порой складывался для меня непросто».

За три Гран При до конца сезона Сайнс занимает седьмое место в чемпионате пилотов. Он на одно очко опережает своего напарника Ландо Норриса и финишировал вторым на Гран При Италии в Монце.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Карлос Сайнс
Команды Ferrari
Автор Александр Кабановский

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