Сайнс и Пиастри разошлись в оценках аварии на старте в Спа
Едва ли кого-то удивит, что каждый из двух пилотов выразил уверенность, что его сопернику стоило действовать иначе, чтобы избежать столкновения
Карлос Сайнс и Оскар Пиастри начинали борьбу на Гран При Бельгии с соседних позиций на решетке – четвертой и пятой. Испанец из Ferrari заблокировал колеса, и его молодому преследователю не удалось избежать контакта.
Пилоту McLaren не хватило места между бетонным барьером и машиной Сайнса, что привело к повреждению подвески и переднего крыла. Пиастри пришлось остановиться уже через несколько сотен метров.
Судьи не стали наказывать никого из гонщиков, однако Карлос назвал виновником дебютанта нынешнего сезона.
«Я атаковал Льюиса [Хэмилтона] и в тот момент уже начал входить в первый поворот, – объяснил испанец репортерам. – Я чисто попал на апекс, но Оскар, к сожалению, попробовал провести излишне оптимистичный маневр. Жаль, что так вышло, но для Спа это самая типичная ситуация.
Каждый хочет заехать внутрь, что всегда приводит к столкновениям. В этот раз наступила моя очередь».
Сайнс заверил, что оставил достаточно места инутри проходил поворот по гоночной траектории, даже несмотря на блокировку колес.
«В какой-то момент кто-то должен начать тормозить и смещаться, – сказал гонщик Скудерии. – И мне кажется, что это следует делать тому, кто был на уровне моих задних колес, а не мне. Он должен был пропустить меня в поворот, тем более, что я уже практически обогнал Льюиса».
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Oscar Piastri, McLaren MCL60, collide at the start
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Пиастри, как несложно догадаться, представил собственную версию случившегося.
«Я хорошо стартовал, и нос моей машины уже был расположен параллельно [Ferrari], когда мы приблизились к зоне торможения, – объяснил призер субботнего спринта. – В этот момент Карлос чуть сместился вправо и заблокировал колеса.
Я попробовал уйти еще чуть дальше. Но от этого момента и до апекса особенных возможностей у меня уже не было. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что можно было действовать чуть иначе, но задним умом мы все традиционно сильны».
Австралиец добавил: «Понятно, что это тесный поворот, и Карлос Сам едва ли что-то мог сделать. Но его смещение вправо стало для меня сюрпризом. Наверное, я сам мог затормозить еще позже, но к чему говорить об этом сейчас.
Я оказался в позиции, из которой не было выхода ни назад, ни вперед – и попытался сделать все возможное. Но, по сути, возможностей просто не осталось».
Сайнс доехал поврежденным понтоном до середины гонки, явно не демонстрируя достаточного темпа, после чего Ferrari остановила его машину – это первый сход испанца в нынешнем сезоне.
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Стартовая решетка Гран При Бельгии Стартовая решетка Гран При Бельгии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Бельгии
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