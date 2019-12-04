Формула 1 как искусство: 10 лучших фотографий Евгения Сафронова с Гран При Абу-Даби

Макс Ферстаппен на прямой между 18-м и 19-м поворотами 1 / 10 Фотограф: Евгений Сафронов Этот кадр снят из отеля с коротким названием W. Обычно я если и занимаю позицию в этой гостинице, то с противоположной стороны здания – там более удачный контровой свет и доступно больше разных ракурсов. Однако на этот раз пространство, куда обычно пускают фотографов, отдали под какую-то закрытую лаунж-зону – и пришлось, как говориться, брать что дают. Вообще-то я не очень люблю снимать такие планы – чтобы была видна машина и ничего больше. Если ими увлечься, ты теряешь возможность использовать то, что находится за пределами отбойников. А в Абу-Даби трасса особенно колоритна и интересна, чтобы оставлять ее за кадром. Но фотографу, работающему на Формуле 1, редко предоставляется возможность оказаться так высоко – и в то же время так близко к машинам. Поэтому я делал разные кадры – и неожиданно мне понравились именно «крупняки». Не могу назвать Red Bull моими любимыми машинами – их матовая фактура не дает той игры света, которую можно увидеть на поверхности других болидов. Но здесь эта особенность дизайна даже помогла – благодаря ей лучше читается форма машины. Еще один примечательный эффект: границы автомобиля слегка размыты, болид как будто сливается с окружающей обстановкой – но при этом легко понять, что это за машина и кто именно сидит за рулем.

Фотографы на стартовой прямой перед съемкой группового фото 2 / 10 Фотограф: Евгений Сафронов С фотографами на Формуле 1 часто случается, что они сбиваются в стаю и некоторое время чего-то ждут. Момента, когда запустят в зал для пресс-конференций. Момента, когда откроют зону перед подиумом. А на последней гонке – еще и момента, когда выпустят на стартовую прямую, где делают классическое груповое фото пилотов. Само собой, если всех фотографов в этот момент разместить на уровне земли – народ просто переубивает друг друга, пытаясь получить лучшее место. Поэтому организаторы подгоняют грузовик, на платформе которого стоит некая конструкция – и там можно разместиться в два ряда. Как только открывают ворота на стартовую прямую – все наперегонки бегут к этому грузовику. У нас так бежали бы, наверное, за бесплатными айфонами последнего поколения. Но сама групповая фотография пилотов год от года примерно одна и та же – поэтому я предпочел вам показать то, что происходит за границей стандартного кадра.

Даниил Квят в шпильке (7-й поворот) 3 / 10 Фотограф: Евгений Сафронов Когда я пришел на эту точку, обнаружил на ней несколько фотографов, которые снимали на длинные объективы с большим фокусным расстоянием. Мне показалось, что особо привлекательных кадров таким способом не сделаешь – но я все-таки прикрутил свой самый большой объектив и сделал несколько фотографий на пробу. На дисплее камеры эти фотографии выглядели не слишком привлекательно – поэтому я быстренько заменил объектив на широкоугольный и начал снимать более привычные и более художественные кадры. Но когда просматриваешь кадры на фотоаппарате, да еще и делаешь это очень быстро, то не можешь разглядеть деталей. А в деталях порой бывает весь смак. Вот и на этот раз я, работая на трассе, не заметил, что Даниил ехал в шлеме с прозрачным забралом – у большинства пилотов, как мне показалось, визоры были тонированными. В итоге глаза Квята на этой фотографии я увидел только несколькими часами позже, когда отбирал и обрабатывал снимки на ноубуке. Так что этот не такой уж плохой кадр получился, можно сказать, случайно.

Деталь Red Bull RB15 Макса Ферстаппена 4 / 10 Фотограф: Евгений Сафронов На первой тренировке я работал на пит-лейне – и когда в боксы вернулся Макс Ферстаппен, обратил внимание, что вокруг машины под номером 33 необычно много механиков. Сразу понять, что происходит, не получилось – поэтому я стал спокойно работать дальше, фотографируя самого Макса в кокпите, его глаза и так далее. Но что-то постоянно блестело в кадре – и не то чтобы сильно мешало, но отвлекало. Блестел вот этот странный провод. Точнее, странным был не сам провод – а то, насколько небрежно он был приклеен к машине. Начинался он с какого-то устройства, закрепленного на переднем антикрыле, тянулся вдоль всего носа болида и нырял в кокпит. Когда понадобилось провод убрать, механики также с ним особо не церемонились и не осторожничали. Антикрыло, кстати, вместе с установленным на нем оборудованием тоже сняли и очень-очень быстро унесли в глубину боксов.

Макс Ферстаппен на прямой между 4-м и 5-м поворотами 5 / 10 Фотограф: Евгений Сафронов Честно говоря, я не большой поклонник искр, которые высекают машины из асфальта. Это не значит, что я имею что-то против искр – их часто можно увидеть на моих фотографиях. Но я против какого-то истерического культа, который вокруг искр раздувают некоторые фотографы. Я знаю сразу нескольких коллег, которые буквально гоняются за такими кадрами, а потом садятся в отдельном уголке пресс-центра и хвастаются, кто что снял. Конечно, выглядит все это неплохо – эффектно и в чем-то драматично. Но тонкость в том, что нужный эффект присутствует в кадре изначально – и чтобы его зафиксировать, нужно не так много. Выбрать нужный ракурс и бахнуть кадр с нужными настройками при наличии подходящей техники может любой. А мне гораздо больше нравятся сложные задачи – искать эффект и драматизм там, где их изначально вроде бы и нет. Увидеть и выявить то, на что другие не обращали внимания. Прямая после четвертого поворота – как раз место, очень популярное среди любителей ловить искры. А я там вдобавок оказался на квалификации, когда машины искрят сильнее всего. Так что отказываться от зрелищных кадров, которые сами идут в руки, было глупо. Вы, наверное, первым делом заметите сноп света под машиной – а я обращу ваше внимание на отдельные искры, которые «отстали» от болида на несколько метров. Обычно они выглядят точками – здесь же превратились в тонкие и резкие черточки.

Машину Льюиса Хэмилтона катят на стартовую позицию 6 / 10 Фотограф: Евгений Сафронов В целом это стандартная картина на стартовой решетке – ведь болиды Формулы 1 всегда добираются до своей позиции с выключенным двигателем, «на руках» механиков. Примечательно, что машины Формулы 3 и Формулы 2 в такой же ситуации двигаются своим ходом – видимо, играет роль разница в мощности. А также количество людей на решетке. Кстати, по числу разнообразных гостей и випов «Яс-Марина», на мой взгляд, уже догнала Монако. Впрочем, ходить и дышать здесь все-таки немного легче, потому что сама стартовая в Абу-Даби ощутимо шире. Могу ошибаться – но мне показалось, что Льюис подъехал на решетку вообще самым последним. И когда болид ставили на тележку, механики заметно торопились. Их можно понять: одно дело – какую-нибудь Alfa Romeo докатить до одной из последних позиций, и совсем другое – через всю решетку и всю толпу провезти Mercedes на поул. При этом то, насколько маневренным является установленный на тележку автомобиль, часто становится для гостей большим сюрпризом. Именно поэтому механику на фотографии пришлось покрикивать на толпу: люди просто не ожидали, что сейчас машину за пару секунд развернут на 90 градусов и покатят на них.

Самолеты пролетают над стартовой прямой перед стартом 7 / 10 Фотограф: Евгений Сафронов Пролет самолетов – не редкость для Формулы 1, но он тоже не всегда проходит одинаково гладко. К примеру, в прошлом году как раз в Абу-Даби, похоже, из-за сильного ветра самолеты пролетели как-то криво. И в этом году особенно хотелось, чтобы все сложилось. Я ради этого кадра даже не стал снимать гонщиков, слушающих государственный гимн в рамках предстартовой церемонии. К тому же, на других гонках самолеты летят днем – здесь же закатное небо и совершенно особенный цвет добавляют картинке колорита. А я вдобавок сделал кадр более драматичным, усилив тени – так как разглядывать украшения миллионерши в вип-ложе на втором этаже мне все равно не особо интересно.

Роберт Кубица в первом повороте 8 / 10 Фотограф: Евгений Сафронов В театре есть знаменитый вопрос «Быть или не быть?» – а у фотографов есть не менее знаменитый вариант «Снимать или отсматривать?» Суть вот в чем. Представьте, что у вас не то чтобы жесткий цейтнот, но чем меньше времени вы потратите на работу в конкретной точке – тем больше успеете. Если будете время от времени отсматривать сфотографированное – в идеале быстрее поймете, что получили нужное, и сможете двигаться дальше. Если предпочтете больше снимать – больше шансов, что один из кадров окажется максимально близким к идеалу. У меня бывает по-разному. Иногда отсматриваю, иногда рублю кадры, не останавливаясь. В этом случае действовал по второму варианту. Позиция была прекрасная: у меня получилось забраться на операторскую вышку – а с этих вышек обычно можно взять очень хорошие ракурсы. В саму палатку, где установлена камера, меня не пустили – но и на кофрах, в которых эту камеру перевозят, можно было неплохо устроиться. Проблема была одна: до финиша оставалось около десяти кругов. И хотя я был в первом повороте, расстояние до зоны под подиумом оттуда было приличным. И если бы я задержался, снимая машины – хорошего места для съемки церемонии награждения мне бы могло и не достаться. Так или иначе, кадр, с моей точки зрения, вышел весьма привлекательным. К примеру, можно обратить внимание, как расцветка Williams вписывается в общую цветовую картину. Или как огни над главной прямой сливаются в одну большую букву V.

Пилоты перед готовятся к групповому фото перед воскресным парадом 9 / 10 Фотограф: Евгений Сафронов Само собой, вы уже видели такой снимок в новостных лентах. Такой – да не такой. Официальная фотография – абсолютно безжизненная. Эдакое групповое фото на паспорт. Этот вариант мне нравится гораздо больше. Правда, одному снимающемуся на паспорт нашлось место и здесь. И речь, конечно, о Кими. Примечательно, что подготовка к этому снимку длится никак не меньше четверти часа. А момент, когда все пилоты стоят смирно и смотрят в камеру – всего ничего, каких-нибудь секунд десять. Так что, фотографу даже думать не стоит о каких-нибудь корректировках, замене объективов и так далее. Если тебе нужна эта официальная фотография, надо в нужный момент быть на сто процентов готовым и действовать наверняка. Вы можете спросить, что я-то делал на этом официозном мероприятии – мол, я же весь такой альтернативный и нестандартный... Так и я там умудрился сделать нестандартную фотографию. Но ей нужна чуть более тщательная обработка – так что, я ее попозже покажу. К примеру, в своем инстаграме.