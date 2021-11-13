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Формула 1 Новости

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin

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Босс британской команды пояснил, почему отвергает переход в Alpine

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin

Перед Гран При Бразилии набрали силу слухи, что глава Aston Martin Отмар Сафнауэр переберется на работу в Alpine. Сам функционер признал, что ему приятны такие слухи, но покидать Сильверстоун он не намерен, о чем заявил еще накануне. 

«Конечно, поразительно слышать, что при реорганизации Alpine меня хотят видеть в этой команде, – сказал Сафнауэр. – Всегда приятно быть желанным. Но я уже 12 лет в этой команде и не намерен ее покидать.

Я люблю эту команду. Большинство старших сотрудников я сам нанял на эти должности и не хочу с ними расставаться. 

За 12 лет у меня было много предложений, особенно во время банкротства и неопределенности в команде. Я мог много раз уйти за эти 12 лет, но я верен работодателю».

При этом полностью отвергать возможность перехода Сафнауэр не стал:

«Я давным-давно понял, что предсказать будущее невозможно. Иначе сейчас сидел бы в Вегасе».

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