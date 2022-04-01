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Формула 1 Новости

Сафнауэр: Я был готов остаться в Aston Martin, но меня лишили власти

Бывший глава команды объяснил причины своего ухода в Alpine

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Сафнауэр: Я был готов остаться в Aston Martin, но меня лишили власти
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Первой важной новостью этого года в Формуле 1 стал уход Отмара Сафнауэра с поста руководителя команды Aston Martin. Позднее подтвердились и слухи о том, что в новом сезоне он возглавит Alpine.

Уходу Сафнауэра предшествовала покупка его бывшей команды бизнесменом Лоуренсом Строллом и приходом на одну из руководящих должностей известного по McLaren Мартина Уитмаша.

Сам Сафнауэр теперь признался, что готов был остаться в Aston Martin, но там его полномочия были существенно урезаны.

«Уже после прихода Мартина Уитмарша стало понятно, что структура управления будет не такой, при какой я имел бы должное влияние, – цитирует Сафнауэра издание GPFans.com. – Мне весьма четко объяснили, что у меня более не будет тех полномочий, к которым я привык. Как только я это уяснил, пришло время искать новую работу.

В последней гонке 2021 года в Абу-Даби мне прямо сказали: да, раньше ты управлял командой, но не теперь. При этом у меня был контракт и не было никаких причин уходить. И если бы мне не ограничили полномочия, я бы остался.

Что касается Alpine, то владельцы команды прямо сказали мне, что им нужен мой опыт, чтобы начать побеждать в гонках. И они сделали все, чтобы уверить меня в том, что действительно ценят мой опыт и нуждаются во мне».

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