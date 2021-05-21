Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты fashion Джорджо Пиола jobs
Предыдущая / Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта Следующая / Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца
Формула 1 / Гран При Монако Новость

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга

Aston Martin должна выиграть от новых процедур проверки гибкости крыла – но не подгоняет FIA при введении новых требований

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга

Отмар Сафнауэр, возглавляющий команду Aston Martin, не присоединяется к требованиям Mercedes и McLaren как можно быстрее ввести новые нормы по гибкости антикрыльев – хотя сама британская команда не собирается как-то менять конструкцию этих элементов в преддверии введения новых процедур проверки. Об этом Сафнауэр рассказал журналистам в пятницу в паддоке трассы в Монако.

Читайте также:

«Мы не так уж предметно обсуждали эту ситуацию – в частности, не думали о возможности подачи протестов в Баку, – заявил менеджер. – Но в целом я согласен с Тото Вольфом, что изготовление более жестких крыльев не должно занимать много времени. Сделать гибкий элемент, который при этом должен будет пройти определенные проверки, сложно. А сделать что-то максимально жестким можно очень быстро.

Конечно, любой элемент в той или иной степени гибок – вопрос только в нагрузке. Но наши крылья можно назвать жесткими – они деформируются гораздо меньше, чем у многих других команд. Поэтому нам не требуется ничего менять – и мы довольны, что FIA уделила внимание этому вопросу.

Что касается эффекта от гибких крыльев, то очень сильно зависит от конкретной трассы. Где-то он еле заметен, а где-то – более ощутим. Думаю, в среднем речь может идти о паре десятых секунды с круга. Но на отдельных трассах выигрыш может доходить до пяти десятых. Так что, нововведения должны нам немного помочь».

Читайте также:

Поделились
Комментарии
Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта

Предыдущая новость

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта

Следующая новость

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако

Самое читаемое

1
Формула 1

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта

2
Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

42мин
3
Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

4
Формула 1

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull

1дн
5
Формула 1

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке

23ч
Самое важное:
Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV
Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

42мин
Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»
Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца
Формула 1

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга
Формула 1

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта
Формула 1

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта

Последние видео
Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Лучшие фото Гран При Абу-Даби 02:15
Формула 1
15 дек. 2020 г.

Лучшие фото Гран При Абу-Даби

Самое читаемое Сегодня

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта
Формула 1 Формула 1

Почему Ferrari была быстра в четверг и сохранит ли она эту скорость? Мнение эксперта

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»
Формула 1 Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV
Формула 1 Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Скорость Ferrari показала, как слаба Red Bull

Дело о гибких крыльях: McLaren негодует, Ferrari признается, Red Bull считает деньги
Формула 1 Формула 1

Дело о гибких крыльях: McLaren негодует, Ferrari признается, Red Bull считает деньги

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке
Формула 1 Формула 1

«У меня кровь из глаза». Феттель объяснил проблемы со зрением на тренировке

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца
Формула 1 Формула 1

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга

Самое важное:

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV
Формула 1 Формула 1

Red Bull заставила поилку работать на управляемость болида? Смелая версия от F1 TV

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»
Формула 1 Формула 1

Хорнер: «Макс явно задел Льюиса за живое»

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца
Формула 1 Формула 1

Цунода и Марко разошлись в оценках аварии японца

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.