Сафнауэр: С гибкими крыльями можно выиграть до 0,5 секунды с круга
Aston Martin должна выиграть от новых процедур проверки гибкости крыла – но не подгоняет FIA при введении новых требований
Отмар Сафнауэр, возглавляющий команду Aston Martin, не присоединяется к требованиям Mercedes и McLaren как можно быстрее ввести новые нормы по гибкости антикрыльев – хотя сама британская команда не собирается как-то менять конструкцию этих элементов в преддверии введения новых процедур проверки. Об этом Сафнауэр рассказал журналистам в пятницу в паддоке трассы в Монако.
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«Мы не так уж предметно обсуждали эту ситуацию – в частности, не думали о возможности подачи протестов в Баку, – заявил менеджер. – Но в целом я согласен с Тото Вольфом, что изготовление более жестких крыльев не должно занимать много времени. Сделать гибкий элемент, который при этом должен будет пройти определенные проверки, сложно. А сделать что-то максимально жестким можно очень быстро.
Конечно, любой элемент в той или иной степени гибок – вопрос только в нагрузке. Но наши крылья можно назвать жесткими – они деформируются гораздо меньше, чем у многих других команд. Поэтому нам не требуется ничего менять – и мы довольны, что FIA уделила внимание этому вопросу.
Что касается эффекта от гибких крыльев, то очень сильно зависит от конкретной трассы. Где-то он еле заметен, а где-то – более ощутим. Думаю, в среднем речь может идти о паре десятых секунды с круга. Но на отдельных трассах выигрыш может доходить до пяти десятых. Так что, нововведения должны нам немного помочь».
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