Сафнауэр поссорился со Строллом и заберет из Aston спонсора?

Уход Отмара Сафнауэра с поста руководителя команды Aston Martin стал первым громким событием 2022 года в Формуле 1. При этом пока нет полной определенности ни с причинами отставки менеджера, ни с его дальнейшими планами.

Напомним, слухи о возможном расставании Сафнауэра с британским коллективом появились перед Гран При Бразилии – французское издание AutoHebdo даже ожидало, что по ходу гоночного уик-энда будут сделаны соответствующие официальные заявления. Предполагалось, что следующим местом работы менеджера станет Alpine, где последний сезон прошел под знаком масштабных перестановок в руководстве (при этом пост генерального директора команды, который в начале года покинул Сириль Абитбуль, до сих пор остается вакантным).

Однако, по слухам, и вне зависимости от того, заинтересована или нет французская команда в услугах Сафнауэра, его позиции в Aston Martin в последнее время сильно пошатнулись. Как, в частности, сообщает интернет-издание TheJudge13 со ссылкой на собственные источники, по ходу предыдущего сезона в менеджере разочаровался владелец коллектива Лоуренс Стролл.

Решение при создании болида 2020 года скопировать автомобиль Mercedes предыдущего сезона позволило команде (называвшейся тогда Racing Point) очень уверенно провести сезон, переместившись с 7-го места в общем зачете на 4-е. Однако оно же привело к резкому спаду результатов в 2021 году. Т.н. заморозка конструкции болидов не позволила радикально изменить машину – а изменения в техническом регламенте сильнее всего ударили именно по автомобилям, построенным по использующейся Mercedes схеме с большой площадью днища и т.н. малым углом атаки. И, как утверждают журналисты, результаты прошлого сезона (когда коллектив вернулся на 7-ю строчку в Кубке конструкторов) были поставлены владельцами в вину прежде всего Сафнауэру.

TheJudge13 также сообщает, что следствием отставки Сафнауэра будет отказ от сотрудничества с Aston Martin компании BWT. Эта австрийская фирма, выпускающая оборудование для водоподготовки, стала ключевым партнером коллектива еще в 2017 году (когда Сафнауэр уже возглавлял команду, но Стролл еще не был ее владельцем). До 2020 года включительно машины коллектива красились в фирменные цвета BWT (белый и розовый) – и только год назад после переименования команды в Aston Martin ее руководство сделало выбор в пользу цвета, известного как «британский гоночный зеленый».