Уволенный Сафнауэр пообещал быстро вернуться в Ф1

По ходу уик-энда в Бельгии стало известно, что Alpine отказалась от продолжения сотрудничества со своим руководителем Отмаром Сафнауэром и спортивным директором Аланом Пермейном.

Если последний проработал в составе коллектива в общей сложности 34 года, пройдя вместе с ним через множество преобразований, то Сафнауэр начал работу лишь перед стартом сезона-2022.

Задачей американского специалиста было создание новой структуры и дальнейший рост результатов, однако в нынешнем сезоне Alpine занимает лишь шестое место в Кубке конструкторов, что не соответствует ожиданиям больших боссов. Это и стало причиной кадровых решений.

По ходу этапа в Спа Сафнауэр никак не комментировал ситуацию. Но уже после этого он поделился своим взглядом на причины случившегося в эфире Speed City Broadcasting.

«Решение было взаимным, – объяснил Отмар. – Я объяснил им, сколько времени необходимо, чтобы увидеть эффект от сделанных преобразований.

Формула 1 – это вам не футбол. Тут у вас тысяча сотрудников, включая пару пилотов и множество механиков, инженеров и разных других людей. Так что на перемены необходимо время.

Боссы Renault не согласились принять озвученные мной сроки обновления. Они настаивали, что результаты должны вырасти быстрее, но я не мог на это согласиться. Так что мы сообща приняли решение расстаться».

58-летний Сафнауэр добавил, что после ухода из Alpine не намерен прощаться с Ф1, где работает с конца 90-х

«Не буду вдаваться в детали своего контракта, но в течение ближайшего года я не вправе работать на другие команды, – объяснил Отмар. – Но даже это не помешает мне остаться в паддоке.

К примеру, можно найти место в программе одного из производителей моторов, представленных в Ф1, или в FIA. Думаю, я вернусь гораздо раньше, еще до истечения этих 12 месяцев».

Он добавил: «Признаюсь, [в Alpine] я не добился того, чего хотел. Мы стремились вывести команду в число лидеров – и постепенно двигались по этому пути.

Вдвойне обидно, что на 2024 и 2025 годы мы уже договорились о переходе нескольких очень сильных конструкторов. Надеюсь, их работа поможет команде подняться выше, чем она находится сейчас».

Лучшим результатом Alpine в нынешнем сезоне Ф1 стал единственный подиум Эстебана Окона в Монако. Кроме того, Пьер Гасли закончил спринт в Спа на третьем месте.