Сафнауэр ответил на слова босса Alpine о дилетантстве

В Майами Alpine повторила лучший результат сезона – гонщики заработали шесть очков, что позволило сравняться с соперниками из McLaren в Кубке конструкторов.

Однако по ходу уик-энда прозвучал весьма тревожный звоночек – глава всей компании Лоран Росси очень резко раскритиковал выступления Alpine, которая допустила в 2023 году несколько довольно болезненных ошибок.

«Я говорю не только об очевидной нехватке темпа и неспособности добиться результатов, но и об общем настрое, который не соответствует прежним стандартам команды», – заявил Росси в интервью Canal+.

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Разумеется, репортеры поинтересовались у главы Alpine Отмара Сафнауэра, что он думает по этому поводу.

«Такие слова никоим образом не повышают давление на нас, – сказал тот, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Все хотят добиться успеха. У нас работают опытные инженеры и техники высочайшего уровня. Мы сами оказываем на себя достаточный прессинг. Надо просто исправить ситуацию».

Сафнауэр добавил, что команда и впрямь стартовала в чемпионате не лучшим образом, но сам он не слышал от Росси подобных критических высказываний, а с его интервью на момент разговора ознакомиться не успел.

«Я догадываюсь, что вы имеете в виду, так как видел заголовки, но еще не успел прочесть новости, – объяснил он. – Это правда, в Баку мы выступили ниже своих возможностей. А в Австралии наши пилоты врезались друг в друга. В первой гонке мы собрали множество штрафов, которые начались с того, что Эстебан неверно расположил машину на решетке.

Так что старт чемпионата и впрямь вышел не самым гладким. Наверное, потому он и сделал такой комментарий. Но мне нужно прежде самому ознакомиться с его словами.

Уик-энд складывается так напряженно, что у меня не было возможности пообщаться с ним».

Пьер Гасли, Alpine A523 Фото: Alpine

Говоря о том, как Alpine планирует действовать дальше, Отмар заметил: «Все , что в наших силах – в случает таких историй, как в Баку, находить их первопричину и делать все, чтобы они не повторились.

Мы уже приняли меры, чтобы возгораний мотора больше не было. Здесь [в Майами] никаких признаков проблем мы не увидели».

Ранее на недостаточную результативность Alpine в нынешнем сезоне указывал обозреватель Motorsport.com Олег Карпов.