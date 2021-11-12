Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Скачать приложения
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Боттас признал ошибку в Мексике. И тут же нашел оправдание Следующая / Командам разрешили работать ночью, чтобы успеть собрать болиды
Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Сафнауэр опроверг переход в Alpine

Автор:
, Редактор

По словам главы Aston Martin, слухи о его переходе не подтверждаются фактами

Сафнауэр опроверг переход в Alpine

Переход руководителя команды Aston Martin Отмара Сафнауэра в команду Alpine, похоже все же оказался не более чем слухом. Сам он в сообщении в соцсетях опроверг подобное предположение.

«Моя команда Aston Martin совершенно корректно назвала эти слухи спекуляциями и отказалась их комментировать, – написал Сафнауэр. – Однако эти слухи уже стали сенсацией, о которой пишут многие издания, раскручивая спираль неверной информации. Так что я принял решение сообщить, что эти слухи являются чистой спекуляцией в СМИ и не основаны на факте».

О том, что Сафнауэр сменит команду впервые сообщило французское издание Auto Hebdo. Затем уже наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com получили от своих источников в паддоке подтверждение этим слухам. Источники, правда, попросили сохранить их анонимность.

Не исключено также, что переговоры между Сафнауэром и Alpine действительно могли быть, но поскольку сделку заключить не удалось, теперь глава Aston Martin все опровергает.

Читайте также:
Поделились
Комментарии
Боттас признал ошибку в Мексике. И тут же нашел оправдание
Предыдущая новость

Боттас признал ошибку в Мексике. И тут же нашел оправдание
Следующая новость

Командам разрешили работать ночью, чтобы успеть собрать болиды

Командам разрешили работать ночью, чтобы успеть собрать болиды
Загрузить комментарии
Больше от
Сергей Иванов
Боттас не согласился на новый однолетний контракт с Mercedes Гран При Бразилии
Формула 1

Боттас не согласился на новый однолетний контракт с Mercedes

Место для Cафнауэра в Alpine занято: Бривио не вернется в Suzuki Гран При Бразилии
Формула 1

Место для Cафнауэра в Alpine занято: Бривио не вернется в Suzuki

Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ Гран При Бразилии
Формула 1

Почему Mercedes стали медленнее Red Bull? Хэмилтон дал ответ

Самое важное:

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin
Формула 1 Формула 1

Сафнауэр: За 12 лет я мог много раз уйти из Aston Martin

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari
Формула 1 Формула 1

Вольф: Наши моторы стали менее надежными из-за Ferrari

Ошибка в Сан-Паулу расстроила Мазепина до слез
Формула 1 Формула 1

Ошибка в Сан-Паулу расстроила Мазепина до слез

Ферстаппена вызвали к судьям. Он трогал болид Mercedes
Формула 1 Формула 1

Ферстаппена вызвали к судьям. Он трогал болид Mercedes

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.