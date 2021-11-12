Сафнауэр опроверг переход в Alpine
По словам главы Aston Martin, слухи о его переходе не подтверждаются фактами
Переход руководителя команды Aston Martin Отмара Сафнауэра в команду Alpine, похоже все же оказался не более чем слухом. Сам он в сообщении в соцсетях опроверг подобное предположение.
«Моя команда Aston Martin совершенно корректно назвала эти слухи спекуляциями и отказалась их комментировать, – написал Сафнауэр. – Однако эти слухи уже стали сенсацией, о которой пишут многие издания, раскручивая спираль неверной информации. Так что я принял решение сообщить, что эти слухи являются чистой спекуляцией в СМИ и не основаны на факте».
О том, что Сафнауэр сменит команду впервые сообщило французское издание Auto Hebdo. Затем уже наши коллеги из итальянской редакции Motorsport.com получили от своих источников в паддоке подтверждение этим слухам. Источники, правда, попросили сохранить их анонимность.
Не исключено также, что переговоры между Сафнауэром и Alpine действительно могли быть, но поскольку сделку заключить не удалось, теперь глава Aston Martin все опровергает.
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