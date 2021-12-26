Сафнауэр объяснил неудачный сезон Aston Martin

В 2021 году FIA снизила автомобилям уровень прижимной силы, чтобы сократить нагрузку на шины. Из-за этого немного изменились правила, касающиеся днища и боковых элементов машины. Обновленный регламент сильно сказался на командах, болиды которых построены с более резким углом наклона носовой части, – ими оказались Mercedes и Aston Martin.

Хотя Mercedes удалось приспособиться и по итогу сезона победить в Кубке конструкторов, Aston Martin эта задача далась гораздо сложнее.

«Произошедшее в 2021 году подтвердило наши предсезонные опасения о том, что аэродинамические изменения оказали большое влияние на нас и Mercedes, – сказал босс коллектива Отмар Сафнауэр. – Потому что средняя группа была очень плотной: мы теряли по 7-8-9 десятых секунды с круга в зависимости от трассы. И из-за этого вместо третьей по скорости машиной мы стали шестой или седьмой.

Нам пришлось раньше переключиться на создание автомобиля 2022 года, потому что в следующем сезоне нас ждет совершено новый регламент, а в минувшем возникли такие проблемы.

У нас действительно была большая программа по развитию на начало 2021-го, чтобы попытаться восстановить дефицит аэродинамики. Мы попробовали это сделать на раннем этапе, но по итогу пришлось переключиться на разработку нового болида. Иначе и этот, и следующий сезон выдались бы не самыми лучшими – мы же хотим максимально хорошо провести 2022-й. Так что мы сделали это сознательно».