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Формула 1 Новости

Сафнауэр о том, что он может дать Alpine: Я умею экономить

По мнению нового главы французской команды, его умение обходиться ограниченным бюджетом является ключевым фактором

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Сафнауэр о том, что он может дать Alpine: Я умею экономить
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Отмар Сафрауэр известен в Формуле 1 как человек, успешно руководивший командой Force India в годы, когда у этого коллектива не было хорошего финансирования. Позже команду купил бизнесмен Лоуренс Стролл, который также приобрел автопроизводителя Aston Martin.

Переименовав команду в Aston Martin, Стролл увеличил финансовую поддержку и начал строить новую базу, и именно в этот момент Сафнауэр перешел в Alpine. В разговоре с изданием The Race, Сафнауэр рассказал, что уже придумал, как улучшить Alpine и намекнул, что речь может идти о пользе его опыта в свете введенного в 2022 году потолка бюджетов.

«У нас сильная команда с большими возможностями и умными сотрудниками, – признался Сафнауэр. – Нужно изучить, как все работает сейчас, потому что перемены только ради перемен приводят к краху. Так что я собираюсь как следует все изучить, и уже потом применить весь свой опыт для того, чтобы внедрить те методы, которые, как я видел в других командах и которые работают лучше.

Я уже увидел, где можно сделать работу Alpine лучше, но я еще не завершил свой анализ, так что подождем.

Совершенно точно пригодится мой опыт работы в Force India. Сейчас в Формуле 1 введен потолок бюджетов, а Force India всегда считалась самой эффективной в финансовом плане командой. Думаю, что как раз умение работать в условиях бюджетных ограничений станет ключевым фактором успеха».

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