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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Сафнауэр о причинах перехода в Alpine: Всем так лучше

По словам бывшего главы Aston Martin, его никто не выгонял, но настало время сменить команду

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Сафнауэр о причинах перехода в Alpine: Всем так лучше
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Зимой этого года стало известно, что Отмар Сафнауэр покинул пост главы команды Aston Martin, а спустя некоторое время было объявлено, что он возглавит Alpine. По поводу этого перехода было много слухов, однако до сих пор сам Сафнауэр не делал публичных высказываний.

Он прервал молчание на тестах в Бахрейне, куда впервые приехал в новом качестве. Не раскрыв деталей, Сафнауэр дал понять, что ему оказалось не по пути, которым владелец Aston Martin Лоуренс Стролл решил вести британский коллектив.

«У меня не было явных причин для того, чтобы уйти из Aston Martin, – сказал Сафнауэр. – Но время шло, команда менялась, и я подумал, что для всех будет лучше, если я поищу работу в другом месте. Мне очень нравится в Alpine. Пока я проработал здесь лишь шесть дней. Провел несколько дней на фабрике команды, старался встретиться как можно с большим числом людей.

Было приятно встретить знакомых ребят из Honda или команды BAR, даже из Force India. Думаю, у нас большой потенциал. Люди здесь верно мыслят, смотрят в верном направлении. У них за плечами достойная история, они уже побеждали. К тому же и база команды впечатляет».

Дополнительная информация: Люк Смит

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