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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Сафнауэр намекнул, что в Aston Martin ему мешали работать

Новый руководитель Alpine рассказал, что его подтолкнуло покинуть предыдущее место работы

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Сафнауэр намекнул, что в Aston Martin ему мешали работать
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Зимой этого года стало известно об уходе Отмара Сафнауэра с поста главы команды Aston Martin, а через некоторое время после этого события было объявлено, что Отмар возглавит Alpine. И на принятие такого неожиданного решения у Сафнауэра были свои причины.

Отмар дал ясно понять, что он рассчитывает на получение широких полномочий в новой команде – и в том числе именно с этим было связано его желание сменить коллектив. Помимо Сафнауэра, активное участие решении различных задач принимали и другие лица: владелец Aston Martin Лоуренс Стролл, а также немного позднее включившийся в эту иерархию Мартин Уитмарш.

«Как сказал один мой друг, в Католической церкви есть только один папа римский, – отметил Сафнауэр в разговоре на F1 TV. – И когда у тебя два папы римских, то это неправильно: так что я подумал, что пришло время уйти и оставить Aston Martin их одному папе и попробовать сделать все, что в моих силах, для помощи Alpine.

У всех команд есть владелец и босс, так что в этом нет ничего сложного. Но владелец и босс, которые были у меня до этого, вообще не занимались микроменеджментом, оставляя всю работу мне. Виджай Малья [предыдущий владелец Racing Point/Aston Martin] приезжал на базу коллектива четыре раза в году; и я его также видел на трассе. Но 98% процентов работы решается не на треке, а как раз-таки на базе. Так что все остальное было возложено на нас».

Дополнительная информация: Адам Купер

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