Сафнауэр: Мы все решили по Пересу и Феттелю только два дня назад
Руководитель Racing Point считает, что его команде не за что краснеть перед мексиканским гонщиком
Заключение контракта между Себастьяном Феттелем и командой Racing Point не стало новостью. Перспективы перехода четырехкратного чемпиона мира в британскую команду обсуждались в течение нескольких месяцев – а объявления о подписании контракта многие ждали, к примеру, на Гран При Бельгии две недели назад.
А вот что было еще два (!) дня назад:
Однако руководитель коллектива Отмар Сафнауэр утверждает, что окончательные решения о составе команды на следующий год были приняты только на этой неделе.
«Мы все решили два дня назад, – рассказал менеджер в интервью британскому каналу Sky Sports. – И конечно, это решение не было простым. Серхио прекрасно выступал в нашей команде, он быстр, с ним можно рассчитывать, что в воскресенье не случится каких-нибудь глупостей, что он избежит ошибок и привезет очки.
Мы очень долго взвешивали и плюсы и минусы, долго выбирали между Серхио и четырехкратным чемпионом мира – и я думаю, что Серхио может воспринимать это как комплимент. Но в итоге мы решили, что в свете прихода бренда Aston Martin команде особенно сильно нужен успешный пилот с опытом работы в топ-команде».
Сафнауэр также опроверг пятничные реплики Переса о том, что команда не ставила его в известность о возможности столь скорого прекращения сотрудничества.
«Мы информировали Джулиана Джекоби, менеджера Серхио, о том, как развивались события. Так что, Серхио держали в курсе происходящего. Да, о нашем расставании с ним в конце сезона он узнал только в среду. Ранее мы ему не говорили этого не из желания держать его в неведении – а потому, что решение еще не было принято».
Читайте также:
Предыдущая новость
Боттас быстрее всех на первой тренировке в Муджелло, у Леклера – третье время
Следующая новость
McLaren привезла в Муджелло носовой обтекатель в стиле Mercedes
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Тосканы
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Серхио Перес
|Команды
|Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов