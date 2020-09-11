Заключение контракта между Себастьяном Феттелем и командой Racing Point не стало новостью. Перспективы перехода четырехкратного чемпиона мира в британскую команду обсуждались в течение нескольких месяцев – а объявления о подписании контракта многие ждали, к примеру, на Гран При Бельгии две недели назад.

А вот что было еще два (!) дня назад: Босс Racing Point опроверг факт переговоров с Феттелем

Однако руководитель коллектива Отмар Сафнауэр утверждает, что окончательные решения о составе команды на следующий год были приняты только на этой неделе.

«Мы все решили два дня назад, – рассказал менеджер в интервью британскому каналу Sky Sports. – И конечно, это решение не было простым. Серхио прекрасно выступал в нашей команде, он быстр, с ним можно рассчитывать, что в воскресенье не случится каких-нибудь глупостей, что он избежит ошибок и привезет очки.

Мы очень долго взвешивали и плюсы и минусы, долго выбирали между Серхио и четырехкратным чемпионом мира – и я думаю, что Серхио может воспринимать это как комплимент. Но в итоге мы решили, что в свете прихода бренда Aston Martin команде особенно сильно нужен успешный пилот с опытом работы в топ-команде».

Сафнауэр также опроверг пятничные реплики Переса о том, что команда не ставила его в известность о возможности столь скорого прекращения сотрудничества.

«Мы информировали Джулиана Джекоби, менеджера Серхио, о том, как развивались события. Так что, Серхио держали в курсе происходящего. Да, о нашем расставании с ним в конце сезона он узнал только в среду. Ранее мы ему не говорили этого не из желания держать его в неведении – а потому, что решение еще не было принято».