Сафнауэр: Боюсь, в 2021-м Ф1 может стать медленнее Ф2

Руководитель команды Racing Point Отмар Сафнауэр считает логичным введение в Ф1 потолка расходов – однако видит определенную опасность в том, что одновременно руководство чемпионата мира ограничивает возможности конструкторов по поиску решений в рамках новых технических требований.

«Я может быть, согласился бы и с более жестким ограничением на затраты, – заявил Сафнауэр в беседе с журналистами Motorsport.com. – Однако было бы здорово при этом дать инженерам больше свободы. Если требования составлены чересчур тщательно, получается нечто вроде серии IndyCar. Там что-то одно может решить судьбу победы: талантливый гонщик, отличная команда инженеров, что-то еще… Но нас такая схема не интересует, таких гоночных серий в мире немало и без Ф1».

При этом Сафнауэр опасается, что в погоне за равными возможностями для всех команд руководство чемпионата мира может сделать болиды Ф1 слишком медленными.

«Есть риск, что в попытках дать всем шанс выиграть гонку, мы слишком низко опустим планку. К примеру, если новые машины поедут на 6 секунд с круга медленнее нынешних, это уже не будет Формулой 1. Вот в Формуле 2 вы можете купить машину за 2 миллиона долларов. И если мы не будем достаточно осторожны, эти машины за 2 миллиона поедут быстрее, чем те, в постройку которых мы вложили по 200 миллионов. А это уже как-то неправильно…»

В настоящий момент разница по времени круга между наиболее быстрыми машинами Ф1 и Ф2 в зависимости от трассы составляет от 10 до 15 секунд.