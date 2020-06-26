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«С вершины один путь – вниз». Хилл посоветовал Феттелю уйти из Ф1

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«С вершины один путь – вниз». Хилл посоветовал Феттелю уйти из Ф1
Автор:
, редактор Motorsport-Total
26 июн. 2020 г., 14:20

По мнению чемпиона мира 1996 года, немецкому пилоту не имеет смысла продолжать выступления, зная, что впереди нет никаких интересных перспектив

В середине 90-х, будучи одним из лидеров Формулы 1, Дэймон Хилл не смог завершить карьеру по-чемпионски. Выиграв титул с Williams, он решил перейти в безнадежную команду Arrows, а затем два года ездил в Jordan. К концу 1999-го британец смотрелся уже настолько скверно, что его решение завершить карьеру выглядело едва ли не запоздавшим.

Оценивая с высоты собственного опыта нынешнее положение Себастьяна Феттеля, Хилл,  провел определенные параллели со своей историей.

Себ, блиставший в начале десятилетия в Red Bull и несколько сезонов боровшийся за титул за рулем Ferrari, уже знает, что покинет Маранелло после сезона-2020, однако пока не сделал никакого заявления о своем будущем.

«Такая ситуация не может не вызывать опасений, – сказал Хилл в подкасте еженедельника Autosport. – Мир устроен так, что всегда смотрит в будущее.

И когда ты на вершине, всегда существует определенная сложность: она в том, что оттуда ты можешь только спускаться вниз».

Говоря о том, есть ли Феттелю смысл договариваться с командой вроде Renault или Aston Martin, Дэймон был категоричен: «А зачем ему это?».

Он добавил: «Когда я сам оказался перед выбором, то решил уйти сразу же. Знать, что тебе предстоит провести еще пять последних гонок, всегда непросто. Помню, что Берни Экклстоун однажды сказал мне: «Если гонщик видит впереди красный свет, ему стоит остановиться немедленно». И это именно так и есть. Если у тебя больше нет прежних эмоций, не стоит даже дожидаться конца сезона».

Хилл вспомнил, как завершали карьеру чемпионы мира Джеки Стюарт и Ники Лауда: «Оба точно знали, когда остановиться. У них не было стремления бесконечно ездить по кругу. Они отлично представляли, как устроен этот мир, как все работает в Формуле 1, в бизнесе, в политике. Так что очень важно знать, когда завершить выступления». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Дэймон Хилл , Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Норман Фишер

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