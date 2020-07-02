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Формула 1 / Гран При Австрии / Новость

С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики

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С трассы в Шпильберге убрали самые опасные поребрики
Автор:
, Редактор Ф1
2 июл. 2020 г., 12:12

FIA распорядилась убрать высокие бордюры в двух последних поворотах «Ред Булл Ринга» – в командах опасались, что они могут повредить машины и привести к дефициту запчастей

Из-за вирусной пандемии и долгого карантина участников Формулы 1 ждет очень плотный график – три Гран При подряд и шесть гонок за семь первых недель. Из-за этого производство новых деталей для машин будет осложнено – не говоря уж о том, что оно потребует от команд дополнительных расходов. 

С учетом этих соображений организаторы чемпионата предпочли отказаться от ограничивающих бордюров в Шпильберге. Речь о поребрике, прозванном «сосиской» – он расположен за основным и должен мешать гонщикам проходить повороты по слишком широкой траектории.

Наезжая на него, пилоты рисковали повредить детали шасси. В частности, в 2019-м Льюис Хэмилтон надломил в финальном повороте переднее крыло.

Руководитель гонок FIA Майкл Маси подтвердил, что «сосиски» в девятом и десятом поворотах уберут, при этом судьи будут строго следить за соблюдением пилотами пределов трассы.

К тем, кто всеми четырьмя колесами окажется за красно-белым поребриком, будут применяться санкции. В тренировке и квалификации это значит исключение круга из протоколов, а в гонке после третьего нарушения будет показываться черно-белый предупреждающий флаг, а затем о нарушении сообщат в дирекцию гонки.

В случае слишком широкого выезда пилотам дополнительно предписано возвращаться на асфальт с соблюдением мер безопасности, не получив при этом преимущества.

Ранее глава Haas F1 Гюнтер Штайнер говорил, что команды «всерьез опасаются» остаться в Австрии без запчастей, «что в особенности важно с учетом плотного графика и финансовой составляющей».

Его коллега из Renault F1 Сириль Абитбуль отметил, что трасса «будет жестокой к технике, даже если удалить некоторые поребрики».

Кроме того, в преддверии начала сезона была увеличена бетонная зона вылета в восьмом повороте. А вот три зоны DRS остались прежними – на стартовой прямой, между первым и третьим поворотами, а затем между третьим и четвертым.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Австрии
Автор Люк Смит

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