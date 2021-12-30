С почином. 12 самых заметных дебютов 2021 года

При подготовке этой подборки мы не ставили себе целью перечислить всех новичков – тем более, что в молодежных сериях они могут составлять до половины участников. Здесь собраны прежде всего те дебюты, которые привлекли к себе особое внимание...

Юки Цунода (AlphaTauri), Мик Шумахер и Никита Мазепин (Haas) проезжают мимо развернувшегося Роберта Кубицы, Alfa Romeo Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Формула 1: Юки Цунода, Мик Шумахер и Никита Мазепин

Для трех пилотов, перешедших из Формулы 2, первый сезон в чемпионате мира сложился по-разному. Все они не избежали ошибок – но у Цуноды, по крайней мере, была машина, позволяющая бороться за результат. Японец очень редко мог угнаться за свои напарником Пьером Гасли, но четвертое место в финальной гонке сезона стало для него достойным завершением дебютного чемпионата мира. Хотя поначалу все складывалось не слишком радужно: после того как Юки в дебютной гонке обогнал Фернандо Алонсо и завоевал первые очки, сам Росс Браун назвал его лучшим новичком за многие годы (а как же Шарль Леклер, Ландо Норрис и Джордж Расселл?) – но вскоре пилот начал допускать ошибки, которые не предотвратили ни привычка гонщика ругаться за рулем, ни его переезд из Британии в Италию под крыло к Францу Тосту...

У Мазепина с Шумахером не было ни конкурентоспособной техники, ни опытного напарника, за которым можно тянуться. Немец обычно ехал чуть быстрее, но и машин по ходу сезона разбил куда больше. Результат же для обоих новичков Haas вышел одинаково печальным: последние строчки в протоколах и ни одного очка.

Льюис Хэмилтон, Mercedes, Стефано Доменикали,генеральный директор Формулы 1, Жан Тодт, президент FIA, на стартовом поле Фото: Стив Этерингтон / Motorsport Images

Формула 1: Стефано Доменикали в роли генерального директора

Когда Берни Экклстоуна в кресле большого босса Ф1 сменил Чейз Кэри, многие скептически отнеслись к американскому «чужаку» – но тот доказал, что к управлению спортом отлично подходят те же методы, что работают в любом большом бизнесе.

С начала 2021-го Формула 1 получила нового руководителя, бывшего главу Ferrari Стефано Доменикали. Его возвращение вызывало известную тревогу: итальянскому менеджеру, прежде возглавлявшему Ferrari, предстояло выдержать сравнение с предшественником, который установил очень высокую планку.

Сейчас можно говорить, что Доменикали не разочаровал. Он продолжил прежний курс, действовал разумно и заслужил уважение участников и болельщиков. Стоит напомнить, что он отвечает за коммерческую сторону Ф1 и не имеет отношения к судейству – это прерогатива FIA.

Формула 2: Оскар Пиастри

Для серии, представляющей собой последнюю карьерную ступеньку перед Ф1, успех в дебютном сезоне – не редкость. К примеру, за последние 5 лет такое случилось уже в третий раз. Тем не менее, уверенность, с которой 20-летний австралийский гонщик (подопечный экс-пилота Ф1 Марка Уэббера) разобрался с конкурентами, впечатлила. Поначалу таблицу общего зачета возглавял Гуанью Чжоу, проводящий в Ф2 уже третий сезон. Но, освоившись в новом для себя болиде, Пиастри уже летом вышел в лидеры – а во второй половине сезоне выиграл 5 гонок против всего одной победы у Чжоу и уверенно показал, кто в доме хозяин.

У российских болельщиков к восхищению австралийцем, увы, примешивается неслабая порция грусти. Ведь самоутверждался Пиастри в том числе за счет Роберта Шварцмана, с которым выступал за одну команду. Особенно обидной выглядела ситуация в квалификациях. Петербуржец, который проводил в Ф2 второй сезон, так и не научился выжимать из машины максимум на одном быстром круге (за два года не выиграл ни одной квалификации) – а вот его напарник за 8 этапов 5 раз подряд оказывался быстрейшим в пятницу. В итоге Роберт набрал больше очков, чем в прошлом году, и оказался в общем зачете на две позиции выше – но на фоне ураганного сезона Пиастри все это выглядело не более чем утешительным призом.

Оскар Пиастри, Prema Racing Фото: Simon Galloway / Motorsport Images

Впрочем, не стоит забывать, что успех в Формуле 2 – это прежде всего средство попасть в Формулу 1. А вот с этим у австралийца дело пока не заладилось. Гонщик является подопечным юниорской программы Alpine, не раз принимал участие в частных и официальных тестах Ф1, уже объявлен резервным пилотом на следующий сезон (сместив, таким образом, Даниил Квята)... Но места в основном составе пока весьма плотно оккупированы титулованным Фернандо Алонсо и недавно подписавшим многолетний контракт Эстебаном Оконом.

Впрочем, с продвижением в Ф1 молодых талантов в последнее время наметились очевидные проблемы – слишком много в пелотоне нестарых и быстрых гонщиков. Единственный вариант – покупать себе место, как это сделал в итоге Чжоу. В общем зачете Ф2 он остался третьим, но весной дебютирует в чемпионате мира в составе Alfa Romeo. У Пиастри в отсутствие гипер-богатых спонсоров особого маневра для пространства нет – и остается ждать нового цикла масштабных перестановок в пелотоне.

Экипажи Glickenhaus 007 LMH Hypercar на «24 часах Ле-Мана» Фото: JEP / Motorsport Images

WEC: Команда Glickenhaus

Когда эксцентричный американский бизнесмен Джим Гликенхаус объявил о желании покорить «24 часа Ле-Мана», многие сочли это лишь очередной причудой, каких в гонках уже было великое множество. Но проект шаг за шагом продвигался вперед: первые тесты собственной машины, объявление состава пилотов, дебют на этапе WEC.

И хотя было очевидно, что молодой команде сложно угнаться за фаворитами из Toyota, критики оказались посрамлены: в Монце экипаж Glickenhaus впервые поднялся на подиум, а в Ле-Мане оба красно-белых гиперкара 007 LMH добрались до клетчатого флага, причем без серьезных технических проблем на дистанции.

Скотт Маклафлин, Team Penske Chevrolet, Ромен Грожан, Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing Honda Фото: Крис Оуэнс

IndyCar: Ромен Грожан и Скотт Маклафлин

Из всех новобранцев главной американской формульной серии мы выделим двоих. Один перешел в IndyCar прямиком из Формулы 1 (транзитом через больничную койку в ожоговом отделении), другой – приехал из Австралии, где был едва ли не главной звездой местных гонок.

Ромен Грожан смог отлично адаптироваться в США, уже на третьем этапе завоевал поул, трижды был на подиуме и осенью получил приглашение в топ-команду Andretti. Помимо прочего, прямо по ходу сезона опытный француз смог перебороть свой страх и стал выступать не только на автодромах и городских трассах, но и на овалах.

Скотту Маклафлину, который до Америки гонялся в кузовах, пришлось не в пример сложнее. Он всего дважды за год финишировал в первой шестерке, но все же поднялся на пьедестал в Техасе – а по сумме очков даже опередил Грожана и стал сильнейшим новичком серии.

Хорхе Мартин, Pramac Racing Фото: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP: Хорхе Мартин

Если оценивать первую гонку новичка премьер-класса MotoGP Хорхе Мартина по протоколам, то она выглядит более чем заурядной: старт с 14-го места и финиш на 15-м. Но эти цифры не в состоянии рассказать, что в действительности сотворил испанец, выступающий за команду Pramac, сателлит Ducati.

Со старта он рванул так, что первый круг завершил четвертым. А затем до самого клетчатого флага бился с более опытными соперниками, уступая позицию за позицией.

Уже на втором Гран При Хорхе завоевал поул и приехал третьим. И хотя затем попал в больницу после опасного падения, быстро вернулся и выиграл квалификацию еще трижды – а летом в Шпильберге одержал и первую победу в гонке. Напомним, что год назад заводская команда Ducati полностью обновила состав – сделав ставку на молодых гонщиков (Франческо Банью и Джека Миллера), раньше выступавших именно за Pramac. Не успели итальянец и австралиец освоиться в новом коллективе – а им в спину уже дышит новый талант!

Ирина Сидоркова, W Series Academy, на тестах Формулы 3 Фото: Formula Motorsport Ltd

W Series: Ирина Сидоркова

До 2021 года о карельской гонщице знали разве что в России – да и то в большей степени благодаря социальным сетям. Прошедший сезон стал для Ирины первой настоящей проверкой на международном уровне. К сожалению, ее участие в W Series серьезно осложнили положительный тест на коронавирус и американские власти, отказавшие гонщице в визе для поездки на два последних этапа.

Из восьми гонок Сидоркова в итоге стартовала только в пяти, сумев финишировать второй в Шпильберге и четвертой в Будапеште. Если оценивать форму молодой спортсменки, то соперничать с тремя явными лидерами женской серии ей было сложновато – а вот всем остальным она в целом не уступала.

Россиянке, занявшей в общем зачете 8-е место, как самой молодой участнице турнира гарантировано место в W Series и на следующий год. Но после осенних тестов в Формуле 3 будет интересно посмотреть, не организует ли программа SMP Racing Ирине участие в каком-либо чемпионате параллельно с выступлениями в женском турнире.

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Роберт Кубица, Oreca 07 - Gibson №41, команда Team WRT, класс LMP2 Фото: Эрик Ле Гайо

WEC: команда WRT и Роберт Кубица

Считается, что в марафонских гонках новичкам сложнее всего – на длинной дистанции соперники берут свое, опираясь на опыт и умение оперативно находить решения для самых разных проблем.

Бельгийская команда WRT уже много лет остается грозной силой в гонках GT – но от решения ее босса Венсана Восса попробовать свои силы в LMP2 мало кто ждал быстрых побед. Хотя и авантюрой это решение не выглядело. Через пару лет в гонки на выносливость вернется Audi, ключевым партнером которой WRT является не первый год – и бельгийский коллектив явно решил набраться опыта с прицелом на получение контракта с немецкой маркой.

Итог получился просто феноменальным: один экипаж выиграл титул в чемпионате мира WEC, другой – в европейской серии ELMS. А в Ле-Мане две машины уверенно лидировали на финальном отрезке.

Стоит отметить, что одним из пилотов WRT в 2021-м стал Роберт Кубица, которому соревнования на выносливость позволили напомнить о своих лучших качествах. Вместе с напарниками ветеран Ф1 выиграл в ELMS три гонки из шести – и именно машина gjkzrf уверенно ехала к победе в Ле-Мане, где Роберт никогда не выступал прежде. Увы, на самом последнем круге из-за отказа копеечного датчика автомобиль замер у края трассы…

Марцин Будковски, исполнительный директор Alpine F1, в годы армейской службы

Формула 1: Марцин Будковски, исполнительный директор Alpine F1

Французский инженер – кстати, тоже польского происхождения – долгое время работал в FIA, после чего получил приглашение от тогдашней Renault. Но вышло так, что вместе с переименованием в Alpine команда потеряла всех своих боссов – ушел Сириль Абитбуль, а вскоре и главный моторист Реми Таффен.

Приглашенный им на замену из MotoGP Давиде Бривио не смог найти себя в Ф1 – он почти не ездил на Гран При и его очень быстро забыли даже те, кто зимой узнал о назначении.

Так и вышло, что фактическим руководителем команды оказался Будковски. В 44 года он стал самым молодым боссом в паддоке, и результат дебютного сезона в новом качестве можно признать вполне успешным: победа Эстебана Окона (первая для заводской команды с 2008 года), подиум Фернандо Алонсо и пятая строчка в Кубке конструкторов, добытая в непростом сражении с AlphaTauri.