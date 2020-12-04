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Формула 1 / Новости

«С Пьером было интересно, я понял пару вещей». Квят о своем прогрессе в 2020 году

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«С Пьером было интересно, я понял пару вещей». Квят о своем прогрессе в 2020 году
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Россиянин считает, что трудный сезон сделал его сильнее. А напарник помог россиянину прибавить.

В ходе пресс-конференции перед началом Гран При Сахира Даниил Квят подвел промежуточные итоги сезона, который вполне может оказаться последним в его карьере в Формуле 1.

«Я чувствую, что я прибавил как пилот, – сказал Квят. – Я стал более рассудительным, более хладнокровным в сложных ситуациях, особенно когда машина мне не походила в начале года. Я не сдавался, я продолжал работать с моими инженерами, пытаясь это исправить.

Если вы сейчас посмотрите на год целиком, все становилось лучше. Я был все более конкурентоспособен, тогда как несколько лет назад в таких ситуациях я мог бы потеряться. Теперь я сохранил настрой, продолжал работать. Порой обстоятельства складывались не в мою пользу в этом году, но я не набрал несколько очков, которые должен был – по разным причинам. Что-то я мог контролировать, но что-то – нет.

В целом, у нас было несколько очень сильных гонок, и я рад этому. Я многому научился. В том числе у Пьера. Работать с Пьером было интересно. Он выступает потрясающе хорошо в этом году, и мне было интересно посмотреть за этим. Я понял для себя несколько вещей в том числе.

Идет постоянный прогресс. Я очень доволен, что я совершил хороший шаг вперед в этом году, и если мне представится новая возможность, я определенно буду лучше подготовлен, чтобы ей распорядиться. В Ф1 тебе надо постоянно работать, совершенствоваться, и это то, чем я занимался по ходу этого сезона».

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Своей лучшей гонкой в этом году Квят назвал Гран При Эмилии-Романьи в Имоле, где финишировал четвертым.

«Все гонки были разными, – сказал Даниил в ответ на вопрос о своем лучшем выступлении в 2020 году. – Было несколько гонок, в которых я финишировал и заработал, может, всего одно очко, вроде Сильверстоуна или Австрии, но при этом у меня было ощущение, что я провел их очень здорово. Даже если я добрался до финиша десятым, я чувствовал, что отлично справился.

Мне кажется, гонка в России мне понравилась больше всех. Я чувствовал себя отлично за рулем. Мой темп был хорош на протяжении всей гонки.

Ну и, конечно, Имола. Я бы сказал, что там все получилось здорово в целом. Я на протяжении большей части гонки преследовал машину Red Bull, висел у нее на коробке передач, атаковал. Потом, после машины безопасности, я был очень агрессивен. Я думаю, обгон трех машин на одном круге – это один из лучших моментов моей карьеры. Этим я был очень доволен. Это было круто. Так что если бы мне пришлось выбрать одну гонку, я бы выбрал Имолу, да».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Даниил Квят
Автор Олег Карпов

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