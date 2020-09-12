С новых команд Ф1 возьмут по $200 млн. И отдадут соперникам

В конце августа все десять нынешних команд Формулы 1 подписали Договор Согласия – основополагающий документ, определяющий правовые и финансовые условия участия в чемпионате мира. Нынешний Договор стал первым при нынешних владельцах спорта из Liberty – прежний коллективы заключали еще с Берни Экклстоуном.

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Особенностью документа стали совершенно новые правила распределения призовых, призванные лишить лидеров сверхдоходов и поддержать тех, кто веред борьбу в глубине пелотона.

При этом общий призовой фонд Формулы 1 не изменится, если к десяти нынешним командам присоединятся еще одна или две. В таком случае, понятное дело, выплаты сократятся – ведь одну и ту же сумму придется разделить на большее число получателей.

Чтобы обеспечить нынешним участникам финансовую стабильность, было принято решение, что любой дебютант чемпионата будет обязан выплатить каждому из соперников по 20 миллионов долларов.

Генеральный директор McLaren Зак Браун объяснил, что такая мера позволит убедиться в серьезности намерений кандидатов. При этом он вспомнил, что совсем недавно фонд Dorilton Capital выкупил Williams за сумму меньше 200 миллионов долларов.

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На медиа-сессии по ходу Гран При Тосканы Браун отметил: «Цель этого 200-миллионного платежа в том, чтобы защитить доходы существующих команд.

Как сообщалось, продажа Williams стоила меньше, но за эти деньги покупатель получил гораздо больше, чем при создании новой команды.

Но если вы верите в свой проект, в рост Формулы 1, то сможете вернуть эти 200 миллионов, а затем и получить еще больше. Кроме того, в регламенте сказано, что Liberty и команды вправе внести коррективы в это правило».

Американец добавил, что одна из целей введения нового платежа – избежать ситуаций. когда о планах прийти в Ф1 объявляет заведомо нежизнеспособный проект. Он вспомнил команду US F1, которая получила право дебютировать в Ф1, но даже не смогла построить машину.

«Думаю, что мы как индустрия всячески стремимся избежать повторения таких ситуаций, как была в прошлом с US F1, – объяснил Браун. – Они анонсировали свои выступления но так и не вышли на трассу.

Думаю, 200 миллионов – достаточная сумма, чтобы показать, что у кандидата есть все необходимой до выступлений. Мы избежим историй, когда прежде люди заявляли о своих намерениях, но не выходили на старт.

Мне кажется, такого вообще не бывает ни в каких других спортивных дисциплинах».