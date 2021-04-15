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Формула 1 / Новость

«С моей стороны все по-прежнему». Расселл прокомментировал слухи о себе и Льюисе

Автор:
, Редактор Ф1

Гонщика Williams спросили, действительно ли сэр семикратный перестал общаться с ним после Сахира

«С моей стороны все по-прежнему». Расселл прокомментировал слухи о себе и Льюисе

Некоторое время назад поклонники Ф1 активно обсуждали слух, будто яркое выступление Джорджа Расселла за Mercedes на прошлогоднем Гран При Сахира настолько повлияло на их отношения с Льюисом Хэмилтоном, что последний даже перестал общаться с молодым соотечественником.

Масла в огонь подлил босс чемпионов мира Тото Вольф, которые назвал подобное вполне объяснимым.

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На пресс-конференции в четверг перед гонкой в Имоле Джорджа попросили прокомментировать ситуацию. Ответ британца оказался весьма любопытным.

«Думаю, вас интересует, общались ли мы с Льюисом после Бахрейна, – сказал гонщик Williams. – Нет, не общались. Как не общаемся после любой другой гонки.  

Мы соперничаем друг с другом. А если встречаемся в паддоке, то разговариваем. В этом году мы уже виделись и приветствовали друг друга. Так было с 2019 года, так было в прошлом сезоне после Гран При Бахрейна. 

Мои отношения с Льюисом точно такие же, как и с большинством других пилотов в паддоке, это совершенно нормально. Между нами нет никакого напряжения или проблем».

Как можно видеть, Расселл проявил себя великолепным дипломатом. Он дал обстоятельный ответ, но в то же время не подтвердил и не опроверг предположение, что Хэмилтон перестал общаться с ним

Отвечая на вопрос Motorsport.com, Джордж добавил, что пока не видит для себя продолжения карьеры за пределами сферы влияния Mercedes. Гонщик уже много лет входит в программу поддержки немецкого концерна, благодаря чему и получил в 2018-м  трехлетний контракт с Williams. 

 «Они верят в меня, а я верю в них, – объяснил Расселл. – На все остальные вопросы ответит время. Для меня с того самого дня, как я подписал контракт с Mercedes в 2016 году, было ясно: надо выполнять свою работу на трассе – а возможности появятся. 

Именно так было в GP3, в Ф2 и по ходу всей моей карьеры в Формуле 1. Давайте подождем. Сейчас у меня и близко нет даже мыслей [о расставании с Mercedes]» 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон , Джордж Расселл
Автор Люк Смит

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