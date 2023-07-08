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«С машиной что-то не так». Старт британского этапа обескуражил Mercedes

На трассе, где он одержал восемь побед за карьеру, Льюис Хэмилтон ни в одной из пятничных тренировок не смог войти даже в десятку лидеров. Не удалось это и Джорджу Расселлу

Джонатан Нобл
Автор:
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14

Домашний Гран При Льюис Хэмилтон и его напарник Джордж Расселл начали по особенной программе – в первой тренировке гонщики Mercedes работали а жестких шинах, потому их 12-й и 14-й результаты казались более или менее логичными. 

Однако после перерыва шины у W14 были уже такими же, как у соперников – но итоги сессии остались прежними. Льюис завершил день 15-м, уступив лучшему времени Макса Ферстаппена 1,2 секунды, Джордж показал 12-ю скорость. 

Говоря об итогах дня, семикратный чемпион мира признал, что озадачен: «Большую часть времени мы бились с одной и той же проблемой. Машиной сложно управлять. 

Неважно, что мы делали с настройками – ничего не менялось. На быстрых попытках я даже не ощущал разница между составами шин. Это ячное свидетельство, что с машиной что-то не так. Мы явно упускаем что-то из вида. 

На длинных сериях все выглядит не так плохо, так что хоть тут есть какой-то позитив». 

Гонщик добавил, что даже в гоночной конфигурации не все так здорово.

«Честно признаюсь, ощущения не самые приятные, – объяснил Льюис. – Но у соперников, похоже, все даже сложнее. У них нет такой скорости или, возможно, более быстрый износ. 

Только под конец для поведение нашей машины стало более-менее стабильным, но в причине этого я не уверен. Возможно, дело в ветре, или в балансе, или в том, что я привык к условиям. 

На этой трассе очень важно отыскать верные компромиссы [в настройках], чтобы машина работала по ходу всего круга. Диапазон регулировок здесь широк, но оптимальная зона совсем маленькая. Потому просто не бывает так, чтобы ты сел с сразу поехал без проблем.

Приходится буквально сражаться за подходящий баланс».

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images

Расселл согласился, что начало уик-энда получилось для команды не самым удачным.

«Не самая приятная наша пятница, – сказал он. – Думаю, завтра условия будут уже другими, но нам в любом случае нужно докопаться до причин случившегося. 

В первой тренировке темп на шинах Medium был неплохим, и мы считали, что все более-менее в порядке. Но во второй сессии, поставив Soft, оказались просто нигде. И надо понять, почему».  

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