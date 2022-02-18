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Формула 1 Новость

С Льюисом и в серебристой ливрее. Mercedes показала новую машину Ф1

Презентация W13 состоялась в Сильверстоуне – действующие чемпионы вернулись к классической расцветке, которую использовали до 2019 года

С Льюисом и в серебристой ливрее. Mercedes показала новую машину Ф1
Александр Кабановский
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На следующий день после Ferrari свое прочтение правил с граунд-эффектом представила сильнейшая команда Формулы 1 восьми последних лет – Mercedes.

Она не побоялась использовать «несчастливый» индекс W13 и вернулась к классической для штутгартской марки серебристой ливрее. Презентация, как и несколько последних лет, прошла в одном из боксов трассы в Сильверстоуне, что дает возможность сразу же провести обкатку новинки в формате съемочного дня. 

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Mercedes W13

Mercedes W13

Фото: Mercedes AMG

Машину отличают короткие и очень узкие понтоны с большими воздухозаборниками, в целом конструкция выглядит довольно консервативно. Подвеска решена по прошлогодней схеме:  спереди используются толкающие штанги, сзади – тяги. 

Глава команды Тото Вольф назвал новинку «невероятной машиной», выразив надежду, что Mercedes сможет и при новом регламенте продолжать борьбу за лидерство. 

«Настрой команды все последние годы оставался неизменным, – сказал австриец. – Отсчет очков каждый сезон начинается с ноля. 

Никакие достижения прошлого года не помогут вам стать чемпионом в этом. Заслуги не учитываются, никаких особых прав у нас нет. 

Мы начинаем каждый чемпионат с известным скепсисом – сомневаясь в том, хорошо ли мы справились со своей работой. И это верный подход».

Тото Вольф, глава Mercedes AMG

Тото Вольф, глава Mercedes AMG

Фото: Mercedes AMG

«Для меня два самых приятных момента каждый год – это первый запуск мотора, который в этот раз случился у нас очень рано, в начале декабря, и тот миг, когда новая машина полностью собрана, – продолжил Вольф. –  Последние дни я провел на базе, рассматривая эту невероятную машину. Сейчас видеть ее в полностью готовом виде просто потрясающе. 

Выглядит она восхитительно – надеюсь, она окажется такой же и в пилотировании, когда через час мы начнем обкатку».

Заезды в рамках съемочного дня можно проводить на дистанцию в 100 км – в Сильверстоуне это 17 кругов. 

В предстоящем сезоне выступления за команду продолжит семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон – это будет его десятый сезон в Mercedes. Новым напарником британца станет его соотечественник Джордж Расселл. 24-летний британец получил шанс выступать за топ-команду после трех сезонов в Williams, заменив в Брэкли Валттери Боттаса. 

«Вокруг много лиц, хорошо знакомых мне по последним шести-семи годам работы, – сказал Расселл. – Мы сразу приступили к работе.

Мы работаем с Льюисом – я смотрел за его подходом, еще когда сам был молодым пилотом, и теперь мне кажется естественным участвовать вместе в брифингах с инженерами, быть его напарником, сидеть рядом на этой церемонии. 

Думаю, нас ждет очень интересный сезон – нас и всю Формулу 1».

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Mercedes W13

Mercedes W13

Фото: Mercedes AMG

Хэмилтон зимой самоизолировался от СМИ и социальных сетей, что дало повод говорить о возможности досрочного завершения карьеры семикратного чемпиона мира после поражения от Макса Ферстаппена на последнем круге сезона в Абу-Даби. Однако объявление FIA об увольнении руководителя гонок Майкла Маси, сделанное за день до презентации, окончательно сняло все вопросы по этому поводу.

«Я не ставлю себе никаких целей на сезон, – сказал пилот, выигравший шесть титулов за восемь последних лет. – Думаю, что каждый сотрудник команды работал ради общей цели, победы в чемпионате. Мы нацелены поднять планку еще выше и сделать то, чего никому еще не удавалось прежде».

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Лишь Alpine пока не показала свою машину 2022 года – церемония пройдет в понедельник 21 февраля. Alfa Romeo уже провела обкатку своей новинки, но официально представит ее только после тестов в Барселоне.

Презентации команд Формулы 1 в 2022 году

Дата

 Команда Индекс машины
4 февраля Haas VF-22
9 февраля Red Bull RB18
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
15 февраля Williams FW44
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
27 февраля Alfa Romeo C42
Mercedes W13

Mercedes W13

Фото: Mercedes AMG

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