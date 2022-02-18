С Льюисом и в серебристой ливрее. Mercedes показала новую машину Ф1
Презентация W13 состоялась в Сильверстоуне – действующие чемпионы вернулись к классической расцветке, которую использовали до 2019 года
На следующий день после Ferrari свое прочтение правил с граунд-эффектом представила сильнейшая команда Формулы 1 восьми последних лет – Mercedes.
Она не побоялась использовать «несчастливый» индекс W13 и вернулась к классической для штутгартской марки серебристой ливрее. Презентация, как и несколько последних лет, прошла в одном из боксов трассы в Сильверстоуне, что дает возможность сразу же провести обкатку новинки в формате съемочного дня.
Mercedes W13
Фото: Mercedes AMG
Машину отличают короткие и очень узкие понтоны с большими воздухозаборниками, в целом конструкция выглядит довольно консервативно. Подвеска решена по прошлогодней схеме: спереди используются толкающие штанги, сзади – тяги.
Глава команды Тото Вольф назвал новинку «невероятной машиной», выразив надежду, что Mercedes сможет и при новом регламенте продолжать борьбу за лидерство.
«Настрой команды все последние годы оставался неизменным, – сказал австриец. – Отсчет очков каждый сезон начинается с ноля.
Никакие достижения прошлого года не помогут вам стать чемпионом в этом. Заслуги не учитываются, никаких особых прав у нас нет.
Мы начинаем каждый чемпионат с известным скепсисом – сомневаясь в том, хорошо ли мы справились со своей работой. И это верный подход».
Тото Вольф, глава Mercedes AMG
Фото: Mercedes AMG
«Для меня два самых приятных момента каждый год – это первый запуск мотора, который в этот раз случился у нас очень рано, в начале декабря, и тот миг, когда новая машина полностью собрана, – продолжил Вольф. – Последние дни я провел на базе, рассматривая эту невероятную машину. Сейчас видеть ее в полностью готовом виде просто потрясающе.
Выглядит она восхитительно – надеюсь, она окажется такой же и в пилотировании, когда через час мы начнем обкатку».
Заезды в рамках съемочного дня можно проводить на дистанцию в 100 км – в Сильверстоуне это 17 кругов.
В предстоящем сезоне выступления за команду продолжит семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон – это будет его десятый сезон в Mercedes. Новым напарником британца станет его соотечественник Джордж Расселл. 24-летний британец получил шанс выступать за топ-команду после трех сезонов в Williams, заменив в Брэкли Валттери Боттаса.
«Вокруг много лиц, хорошо знакомых мне по последним шести-семи годам работы, – сказал Расселл. – Мы сразу приступили к работе.
Мы работаем с Льюисом – я смотрел за его подходом, еще когда сам был молодым пилотом, и теперь мне кажется естественным участвовать вместе в брифингах с инженерами, быть его напарником, сидеть рядом на этой церемонии.
Думаю, нас ждет очень интересный сезон – нас и всю Формулу 1».
Mercedes W13
Фото: Mercedes AMG
Хэмилтон зимой самоизолировался от СМИ и социальных сетей, что дало повод говорить о возможности досрочного завершения карьеры семикратного чемпиона мира после поражения от Макса Ферстаппена на последнем круге сезона в Абу-Даби. Однако объявление FIA об увольнении руководителя гонок Майкла Маси, сделанное за день до презентации, окончательно сняло все вопросы по этому поводу.
«Я не ставлю себе никаких целей на сезон, – сказал пилот, выигравший шесть титулов за восемь последних лет. – Думаю, что каждый сотрудник команды работал ради общей цели, победы в чемпионате. Мы нацелены поднять планку еще выше и сделать то, чего никому еще не удавалось прежде».
Лишь Alpine пока не показала свою машину 2022 года – церемония пройдет в понедельник 21 февраля. Alfa Romeo уже провела обкатку своей новинки, но официально представит ее только после тестов в Барселоне.
Презентации команд Формулы 1 в 2022 году
|
Дата
|Команда
|Индекс машины
|4 февраля
|Haas
|VF-22
|9 февраля
|Red Bull
|RB18
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|15 февраля
|Williams
|FW44
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|27 февраля
|Alfa Romeo
|C42
Mercedes W13
Фото: Mercedes AMG
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