Сегодняшнее объявление компании Honda о скором уходе из Формулы 1 резко меняет ситуацию для команды Red Bull. Еще вчера у «Быков» все было в целом хорошо: результаты на подъеме (даже второй пилот впервые за два с лишним года приехал на подиум), статус ключевого партнера одного из моторостроителей, длительный контракт чуть ли не с самым быстрым пилотом чемпионата мира… Но через полтора года от этой стройной картины может не остаться и следа.

Red Bull нужен новый моторист – но в наличии только старый

Пока на вопрос о возможном поставщике моторов для Red Bull и AlphaTauri есть только один реальный вариант ответа – Renault. Да, австрийская команда и французский автопроизводитель в свое время расстались отнюдь не по-хорошему – однако, скорее всего, через год у обоих просто не будет выбора.

Сейчас много говорится о нежелании Дитриха Матешица ставить на свои болиды Mercedes и о том, насколько плохи характеристики силовых установок Ferrari. Но не стоит забывать и о количестве клиентов у немецкой и итальянской марок: у Скудерии помимо заводской команды таких клиентов два, у Mercedes скоро будет три. В то время как двигатели Renault в следующем сезоне будут стоять только на машинах заводского коллектива.

Если ситуация не изменится, то в 2022 году французы будут просто обязаны (в силу договоренностей, действующих в Ф1) продавать свои силовые установки двум оставшимся без двигателей командам.

Отношения между Сирилем Абитбулем (руководителем Renault) и Кристианом Хорнером (главой Red Bull Racing) в последние сезоны сотрудничества складывались особенно сложно Фото: Gareth Harford / Motorsport Images

В европейской прессе озвучивается возможность того, что Red Bull сам станет моторостроителем, на тех или иных условиях получив все необходимое от Honda. В силу множества факторов (финансового, организационного, логистического и т.д.) этот вариант выглядит не слишком реалистичным – хотя окончательно выводить его за скобки пока оснований нет.

Параллельно обсуждается вариант прихода в Формулу 1 концерна Volkswagen – но даже такая могучая компания явно не успеет все провернуть за полтора года. Если немцы и соберутся заменить Honda в роли четвертого поставщика моторов, логично будет разрабатывать совершенно новую установку под новые техтребования на 2026 год.

У команд появится новая статья расходов

От японцев Red Bull и AlphaTauri получали силовые установки бесплатно – теперь же их, скорее всего, придется покупать. Считается, что команда, не имеющая каких-либо особых отношений с моторостроителем, в год платит за двигатели порядка 20 миллионов долларов.

Скорое введение потолка расходов на ситуацию особо не повлияет: затраты на производство или закупку моторов не подпадают под готовящиеся к вступлению в силу ограничения – наряду с зарплатой гонщиков или других ключевых сотрудников (вроде Эдриана Ньюи, чей доход переваливает за 10 миллионов в год). Таким образом, Дитриху Матешицу придется или увеличивать вложения в проект (особенно если он решит строить собственные силовые установки), или урезать какие-то другие статьи расходов. Между тем в конце этого года Red Bull потеряет крупного спонсора в лице Aston Martin.

В течение пяти лет (2011-2015) в отсутствие заводской команды Red Bull был ключевым партнером Renault. Сейчас дело обстоит по-другому

Вместе с Honda команда может потерять Ньюи и Ферстаппена

Кстати, по слухам, первые попытки переманить в свою команду Ньюи уже делал Лоуренс Стролл. Слухи о контракте с Себастьяном Феттелем в итоге подтвердились – а ухудшение финансового положения Red Bull в теории может привести к тому, что и общение с талантливым конструктором не ограничится разговорами.

Что касается голландского пилота, то да, у него длительный контракт с «Быками» – но при том авторитете, который Макс заработал себе к нынешнему моменту, пилот явно не привязан к работодателю намертво. В частности, если команда не в состоянии предоставить гонщику достаточно быстрый болид, расторжение контракта будет делом техники и не приведет к особо чувствительным финансовым потерям.

Как именно прописаны соответствующие условия в соглашении Ферстаппена и Red Bull – существуют разные версии. Кто-то говорит, что при этом отталкиваются от количества набранных коллективом очков и позиции в Кубке конструкторов. Кто-то – что важным условием является наличие «конкурентоспособного» двигателя.

Выигрывать по паре-тройке гонок в год – мечта для большинства пилотов Ф1. Но Ферстаппену такая стабильность наверняка уже поднадоела Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Следующий сезон станет для Макса уже шестым за рулем Red Bull – и при этом гонщик, которого все считают одним из лучших в Формуле 1, ни разу не мог вести реальную борьбу за чемпионский титул. Думается, Ферстаппен рассчитывал немного не на такое развитие событий, когда выиграл первую же гонку в составе «Быков» четыре года назад.

Конечно, есть шанс, что к 2022 году Эдриан Ньюи строит шедевральную машину, которая будет побеждать даже с мотором от газонокосилки. Но есть и шанс, что еще раньше Ферстаппен договорится с Mercedes. Да, в итоге Макс и Льюис могут пару раз столкнуться на трассе – но в условиях, когда карьера Хэмилтона явно близится к концу, уровень напряжения при противостоянии амбициозных напарников может быть вполне терпимым.

А вот трудоустраивать японца теперь необязательно

Перспектива замены Даниила Квята на выступающего сейчас в Формуле 2 японца Юки Цуноду обсуждалась тем активнее, чем выше молодой гонщик поднимался в общем зачете турнира. А поднимается он так, что дай бог каждому: еще пару месяцев назад, после 3-х этапов, был только 11-м – а сейчас входит в первую тройку. Неудивительно, что японского гонщика, выступающего при поддержке Red Bull, начали активно сватать в одну из команд австрийского концерна в Ф1. И первым на вылет в этой ситуации оказывался Даниил Квят, который пока набрал в три раза меньше очков, чем его напарник по AlphaTauri.

Конечно, при наличии Хельмута Марко во главе гоночной программы Red Bull сложно делать окончательные выводы – но все-таки мотивация австрийца всерьез рассматривать Цуноду как претендента на место в Формуле 1 сегодня заметно снизилась. А шансы Квята сохранить свое место в команде из Фаэнцы – подросли.