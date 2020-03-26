«С Кими невозможно выиграть». Бриаторе о Ferrari и роли Леклера
По мнению Флавио Бриаторе, Скудерии еще в 2018-м стоило посадить за руль Шарля Леклера, а не оставлять в команде Кими Райкконена
Шарль Леклер после одного сезона в Sauber стал напарником Себастьяна Феттеля в Ferrari – и уверенно переиграл четырехкратного чемпиона мира по числу побед, поулов и очков.
По мнению бывшего босса Benetton и Renault Флавио Бриаторе, в Маранелло должны были еще в 2018-м сажать молодого монегаска за руль своей машины – а не продлевать контракт с Кими Райкконеном.
«Леклер молод, – сказал итальянец в официальном подкасте Ф1 Beyond the Grid. – И очень смел, что уже не раз демонстрировал. Думаю, если бы я был в Ferrari, то уже два года назад заменил бы им Райкконена.
C Кими ты никуда не продвинешься. С ним вы ничего на выиграете. Я бы рискнул и сразу взял Леклера. Это действительно быстрый парень».
По мнению Флавио, Леклер еще не до конца раскрыл свои возможности, поэтому не столь заметен в сравнении с лидерами других топ-команд – Льюисом Хэмилтоном и Максом Ферстаппеном.
«Сейчас у него нет какой-то отличительной особенности, – объяснил Бриаторе. – Поэтому для меня Ферстаппен выглядит более невероятным пилотом. Он фантастически умеет обгонять, он настоящий гладиатор».
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В середине 90-х Бриаторе руководил командой Benetton, где заявил о себе молодой Михаэль Шумахер. Его дебют Флавио поставил в пример нынешним новичкам Ф1: «Михаэлю пришлось сражаться с большими парнями вроде Айртона Сенны. Надо понимать, что когда он появился, конкуренция была невероятной. Мы говорим о таких соперниках, как Найджел Мэнселл, как Сенна.
Сейчас конкуренция не столь остра. Есть два или три пилота… Все уже не так сложно, как прежде. Возьмите Хэмилтона – никто не в состоянии оказать на него давление, он легко уходит от прессинга. В этом отношении ничего не меняется. Когда кто-то оказывался близко к Шумахеру, он ошибался. И Алонсо ошибался. И любой другой.
Если кто-то водит машину как таксист, но все равно выигрывает, значит, он фантастический гонщик. Сейчас Хэмилтон – одна из двух звезд Ф1. Их двое – он и Ферстаппен».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин , Scuderia Ferrari
|Автор
|Джонатан Нобл
«С Кими невозможно выиграть». Бриаторе о Ferrari и роли Леклера
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