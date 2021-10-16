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Формула 1 Новости

С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Организаторы чемпионата нацелились провести рекордный по насыщенности сезон – он продлится с 20 марта по 20 ноября

С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок

Календарь был опубликован после пятничного заседания Всемирного совета FIA по автоспорту. Это еще не окончательная версия, но теперь любые изменения маловероятны – и едва ли возможны без форс-мажора. 

Как и год назад, Формула 1 собирается провести 23 гонки, в том числе вернуться в Мельбурн, Сузуку, Монреаль и Сингапур. Но 2021 годы были озвучены такие же планы, но они оказались перечеркнуты коронавирусными ограничениями. 

А вот от попыток впервые с 2019 года провести Гран При Китая в Шанхае в итоге решили отказаться – этой гонки нет в календаре, ее место отдали итальянской Имоле. В официальном заявлении сказано, что китайский этап вернется в календарь «как только ситуация позволит сделать это». 

Дебютный Гран При Майами намечен на 8 мая, вторая американская гонка пройдет между европейскими этапами в Имоле и Барселоне. 

Необходимость завершить сезон до старта футбольного Мундиаля в ноябре привела к экстремально насыщенному отрезку: за семь недель с 28 августа по 9 октября пройдут шесть Гран При.

В рамках Договора согласия команды должны были одобрить календарь – и хотя такое расписание понравилось далеко не всем, необходимое одобрение в итоге было получено.

Гран При России – прощальный для «Сочи Автодрома» – по традиции пройдет в последний уик-энд сентября.

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Календарь Формулы 1 на 2022 год

Дата Этап Трасса / место
20 марта БахрейнBahrain Сахир
27 марта Саудовская Аравия Saudi Arabia Джидда
10 апреля Австралия Australia Мельбурн
24 апреля Эмилия-Романья Italy Имола *
8 мая Майами United States Майами
22 мая Испания Spain Барселона *
29 мая Монако Monaco Монте-Карло
12 июня Азербайджан Azerbaijan Баку
19 июня Канада Canada Монреаль
3 июля Великобритания United Kingdom Сильверстоун
10 июля Австрия Austria Шпильберг
24 июля Франция France Ле-Кастелле
31 июля Венгрия Hungary Будапешт
28 августа Бельгия Belgium Спа-Франкоршам
4 сентября Нидерланды Netherlands Зандфорт
11 сентября Италия Italy Монца
25 сентября Россия Russian Federation Сочи
2 октября Сингапур Singapore Марина-Бэй *
9 октября Япония Japan Сузука
23 октября США United States Остин *
30 октября Мексика Mexico Мехико
13 ноября Бразилия Brazil Сан-Паулу
20 ноября Абу-Даби United Arab Emirates «Яс-Марина»

*необходимо заключить контракт

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