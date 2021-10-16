С Имолой и без Шанхая. Ф1 представила календарь-2022 из 23 гонок
Организаторы чемпионата нацелились провести рекордный по насыщенности сезон – он продлится с 20 марта по 20 ноября
Календарь был опубликован после пятничного заседания Всемирного совета FIA по автоспорту. Это еще не окончательная версия, но теперь любые изменения маловероятны – и едва ли возможны без форс-мажора.
Как и год назад, Формула 1 собирается провести 23 гонки, в том числе вернуться в Мельбурн, Сузуку, Монреаль и Сингапур. Но 2021 годы были озвучены такие же планы, но они оказались перечеркнуты коронавирусными ограничениями.
А вот от попыток впервые с 2019 года провести Гран При Китая в Шанхае в итоге решили отказаться – этой гонки нет в календаре, ее место отдали итальянской Имоле. В официальном заявлении сказано, что китайский этап вернется в календарь «как только ситуация позволит сделать это».
Дебютный Гран При Майами намечен на 8 мая, вторая американская гонка пройдет между европейскими этапами в Имоле и Барселоне.
Необходимость завершить сезон до старта футбольного Мундиаля в ноябре привела к экстремально насыщенному отрезку: за семь недель с 28 августа по 9 октября пройдут шесть Гран При.
В рамках Договора согласия команды должны были одобрить календарь – и хотя такое расписание понравилось далеко не всем, необходимое одобрение в итоге было получено.
Гран При России – прощальный для «Сочи Автодрома» – по традиции пройдет в последний уик-энд сентября.
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Календарь Формулы 1 на 2022 год
|Дата
|Этап
|Трасса / место
|20 марта
|Бахрейн
|Сахир
|27 марта
|Саудовская Аравия
|Джидда
|10 апреля
|Австралия
|Мельбурн
|24 апреля
|Эмилия-Романья
|Имола *
|8 мая
|Майами
|Майами
|22 мая
|Испания
|Барселона *
|29 мая
|Монако
|Монте-Карло
|12 июня
|Азербайджан
|Баку
|19 июня
|Канада
|Монреаль
|3 июля
|Великобритания
|Сильверстоун
|10 июля
|Австрия
|Шпильберг
|24 июля
|Франция
|Ле-Кастелле
|31 июля
|Венгрия
|Будапешт
|28 августа
|Бельгия
|Спа-Франкоршам
|4 сентября
|Нидерланды
|Зандфорт
|11 сентября
|Италия
|Монца
|25 сентября
|Россия
|Сочи
|2 октября
|Сингапур
|Марина-Бэй *
|9 октября
|Япония
|Сузука
|23 октября
|США
|Остин *
|30 октября
|Мексика
|Мехико
|13 ноября
|Бразилия
|Сан-Паулу
|20 ноября
|Абу-Даби
|«Яс-Марина»
*необходимо заключить контракт
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