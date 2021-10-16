Календарь был опубликован после пятничного заседания Всемирного совета FIA по автоспорту. Это еще не окончательная версия, но теперь любые изменения маловероятны – и едва ли возможны без форс-мажора.

Как и год назад, Формула 1 собирается провести 23 гонки, в том числе вернуться в Мельбурн, Сузуку, Монреаль и Сингапур. Но 2021 годы были озвучены такие же планы, но они оказались перечеркнуты коронавирусными ограничениями.

А вот от попыток впервые с 2019 года провести Гран При Китая в Шанхае в итоге решили отказаться – этой гонки нет в календаре, ее место отдали итальянской Имоле. В официальном заявлении сказано, что китайский этап вернется в календарь «как только ситуация позволит сделать это».

Дебютный Гран При Майами намечен на 8 мая, вторая американская гонка пройдет между европейскими этапами в Имоле и Барселоне.

Необходимость завершить сезон до старта футбольного Мундиаля в ноябре привела к экстремально насыщенному отрезку: за семь недель с 28 августа по 9 октября пройдут шесть Гран При.

В рамках Договора согласия команды должны были одобрить календарь – и хотя такое расписание понравилось далеко не всем, необходимое одобрение в итоге было получено.

Гран При России – прощальный для «Сочи Автодрома» – по традиции пройдет в последний уик-энд сентября.

Календарь Формулы 1 на 2022 год

Дата Этап Трасса / место 20 марта Бахрейн Сахир 27 марта Саудовская Аравия Джидда 10 апреля Австралия Мельбурн 24 апреля Эмилия-Романья Имола * 8 мая Майами Майами 22 мая Испания Барселона * 29 мая Монако Монте-Карло 12 июня Азербайджан Баку 19 июня Канада Монреаль 3 июля Великобритания Сильверстоун 10 июля Австрия Шпильберг 24 июля Франция Ле-Кастелле 31 июля Венгрия Будапешт 28 августа Бельгия Спа-Франкоршам 4 сентября Нидерланды Зандфорт 11 сентября Италия Монца 25 сентября Россия Сочи 2 октября Сингапур Марина-Бэй * 9 октября Япония Сузука 23 октября США Остин * 30 октября Мексика Мехико 13 ноября Бразилия Сан-Паулу 20 ноября Абу-Даби «Яс-Марина»

*необходимо заключить контракт