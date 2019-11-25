«С Формулой 1 что-то не так». Феттель про уход Хюлькенберга

Нико Хюлькенберг покинет Формулу 1 по окончании сезона-2019. Немец потерял место в Renault, которая предпочла ему Эстебана Окона, и не смог договориться с другой командой. Этот сезон – уже девятый для Хюлькенберга в Ф1. Прошлый чемпионат он завершил на седьмой позиции, став лучшим из пилотов, не выступающих за топ-команды. По мнению Себастьяна Феттеля, уход Хюлькенберга указывает на проблемы Ф1.

«Это странная ситуация, ведь я знаю Нико с тех пор, как мы соревновались с ним в детстве, – цитирует Феттеля Marca. – Очень горько, что не находится места для такого пилота, как он. Это пример того, что с Формулой 1 что-то не так. Надеюсь, он вернется, потому что у него есть потенциал для этого. А я не хочу быть единственным немцем в чемпионате».

Сам Хюлькенберг уже выражал надежду, что не уходит из Ф1 навсегда. Но его нынешний напарник Даниэль Риккардо уверен, что немец не пропадет и в противном случае.

«Ему хватает навыков, чтобы вернуться, – заявил австралиец Speed Week. – Но я не волнуюсь за него, даже если этого не произойдет. Он умен и справится, если решит заняться чем-то другим».