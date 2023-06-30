С Ферстаппена сняли обвинения, сохранив поул в Шпильберге
После изучения обстоятельств эпизода с Кевином Магнуссеном в первом сегменте пятничной сессии судьи FIA оставили случившееся без последствий
Спусти два часа после того, как Макс Ферстаппен стал сильнейшим в квалификации Гран При Австрии, стало известно, что его вызывают в дирекцию гонки по подозрению в блокировке гонщика Haas по ходу первого сегмента.
Однако, изучив обстоятельства событий и заслушаю обоих участников, спортивные комиссары пришли к выводу, что нужды в штрафе в данном случае нет.
Причина такого вердикта оказалась в том, что Магнуссен тоже был не безгрешен. В официальном документе сказано: «Гонщик автомобиля №1 [Ферстаппен] заявил, что видел приближающегося сзади соперника после того, как заверши свой быстрый круг – и сместился влево после выхода из первого поворота.
Гонщик автомобиля №20 [Магнуссен] заявил, что ему пришлось взять правее, чтобы объехать автомобиль №1 – и, следовательно, он потерял время на своем быстром круге.
На основе видео- и аудиодоказательств судьи установили, что гонщик автомобиля №20 задел бордюр в первом повороте, что впоследствии вызвало небольшое изменение в ускорении – и, в свою очередь, привело к некоторой потере времени на последующих мини-секторах.
Судьи также определили, что гонщику автомобиля №20 не потребовалось предпринимать значительных действий по изменению траектории».
Также в решении говорится, что последующее аннулирование круга Магнуссена из-за выезда за белую линию никак не повлияло на судей, так как те «беспристрастно разбирают любой инцидент вне зависимости от других событий или штрафов».
Таким образом, Ферстаппен в четвертый раз подряд стартует в воскресенье с поула.
Судьи Ф1 заподозрили Макса в нарушении правил – его поул под угрозой
McLaren инициировала процедуру пересмотра канадского штрафа Норриса
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы «А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии Положение в общем зачете Формулы 1 после спринта Гран При Австрии
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Спринт Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Стартовая решетка спринта Гран При Австрии Стартовая решетка спринта Гран При Австрии
Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
Гран При Австрии: дуэли в квалификациях Гран При Австрии: дуэли в квалификациях
«Мы не идиоты». Макс объяснил, почему гонщики так часто выезжают за белую линию
«Мы не идиоты». Макс объяснил, почему гонщики так часто выезжают за белую линию «Мы не идиоты». Макс объяснил, почему гонщики так часто выезжают за белую линию
Самое важное:
«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики
«Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики «Были бы на три позиции выше». Расселл пожалел, что поздно поставил слики
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
«Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте «Меня понесло, мотор чуть не заглох…». Норрис объяснил неудачу в спринте
Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston
Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston Хюлькенберг: Мы на круг опоздали с пит-стопом, а то обогнали бы Aston
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
«А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы «А я его не видел». Перес объяснил, почему чуть не вынес Макса с трассы
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.