С Ферстаппена сняли обвинения, сохранив поул в Шпильберге

Спусти два часа после того, как Макс Ферстаппен стал сильнейшим в квалификации Гран При Австрии, стало известно, что его вызывают в дирекцию гонки по подозрению в блокировке гонщика Haas по ходу первого сегмента.

Однако, изучив обстоятельства событий и заслушаю обоих участников, спортивные комиссары пришли к выводу, что нужды в штрафе в данном случае нет.

Причина такого вердикта оказалась в том, что Магнуссен тоже был не безгрешен. В официальном документе сказано: «Гонщик автомобиля №1 [Ферстаппен] заявил, что видел приближающегося сзади соперника после того, как заверши свой быстрый круг – и сместился влево после выхода из первого поворота.

Гонщик автомобиля №20 [Магнуссен] заявил, что ему пришлось взять правее, чтобы объехать автомобиль №1 – и, следовательно, он потерял время на своем быстром круге.

На основе видео- и аудиодоказательств судьи установили, что гонщик автомобиля №20 задел бордюр в первом повороте, что впоследствии вызвало небольшое изменение в ускорении – и, в свою очередь, привело к некоторой потере времени на последующих мини-секторах.

Судьи также определили, что гонщику автомобиля №20 не потребовалось предпринимать значительных действий по изменению траектории».

Также в решении говорится, что последующее аннулирование круга Магнуссена из-за выезда за белую линию никак не повлияло на судей, так как те «беспристрастно разбирают любой инцидент вне зависимости от других событий или штрафов».

Таким образом, Ферстаппен в четвертый раз подряд стартует в воскресенье с поула.