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Формула 1 / Новость

«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды

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«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды
Автор:
, Редактор
19 дек. 2019 г., 06:24

Пилот Red Bull не исключил для себя перехода в Mercedes в будущем, но пока намерен остаться со своей командой.

В конце прошедшего сезона в Формуле 1 произошел обмен репликами между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном, который заподозрил Ferrari в обходе ограничения на количество потребляемого топлива, и главой компании из Маранелло Луи Камильери, который в ответ исключил появление голландца в Скудерии.

Отвечая на вопросы в эфире австрийского Servus TV, Ферстаппен в свою очередь подтвердил, что никаких переговоров между ним и Ferrari действительно не было.

«Это только Льюис встречался с Ferrari, – подчеркнул Ферстаппен. – Что же касается меня и Mercedes, то все возможно. Однако я сейчас особо не думаю об этом.

Полагаю, у нас в команде дела идут хорошо. И ключевым является то, что мы хотим побеждать вместе. Я доволен той поддержкой, которую дает мне Red Bull. Но конечно, я хотел бы одержать в 2019 году больше побед. Мы все хотели бы этого».

Контракт Ферстаппена с Red Bull истекает в 2020 году. Тогда же заканчивается и контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes. По слухам, шестикратный чемпион может перейти в Ferrari, освободив место Ферстаппену.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин
Автор Сергей Иванов

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