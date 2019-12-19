«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды
Пилот Red Bull не исключил для себя перехода в Mercedes в будущем, но пока намерен остаться со своей командой.
В конце прошедшего сезона в Формуле 1 произошел обмен репликами между пилотом Red Bull Максом Ферстаппеном, который заподозрил Ferrari в обходе ограничения на количество потребляемого топлива, и главой компании из Маранелло Луи Камильери, который в ответ исключил появление голландца в Скудерии.
Отвечая на вопросы в эфире австрийского Servus TV, Ферстаппен в свою очередь подтвердил, что никаких переговоров между ним и Ferrari действительно не было.
«Это только Льюис встречался с Ferrari, – подчеркнул Ферстаппен. – Что же касается меня и Mercedes, то все возможно. Однако я сейчас особо не думаю об этом.
Полагаю, у нас в команде дела идут хорошо. И ключевым является то, что мы хотим побеждать вместе. Я доволен той поддержкой, которую дает мне Red Bull. Но конечно, я хотел бы одержать в 2019 году больше побед. Мы все хотели бы этого».
Контракт Ферстаппена с Red Bull истекает в 2020 году. Тогда же заканчивается и контракт Льюиса Хэмилтона с Mercedes. По слухам, шестикратный чемпион может перейти в Ferrari, освободив место Ферстаппену.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Макс Ферстаппен В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«С Ferrari встречался только Льюис». Ферстаппен о смене команды
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