«С двумя новичками у команды нет шансов». Тост поддел Haas
Глава AlphaTauri объяснил, почему в современной Ф1 как минимум один из гонщиков команды должен обладать опытом выступлений
В сезоне-2021 Haas F1 полностью обновила свой состав, посадив за руль Никиту Мазепина и Мика Шумахера – оба перешли в чемпионат мира из Формулы 2.
В наши дни двух дебютантов в качестве напарников можно встретить крайне редко, однако еще относительно недавно подобная практика была довольно частой. Чаще всего подобное происходило с Toro Rosso (нынешней AlphaTauri), которая много лет «накатывает» молодых пилотов для Red Bull.
«Сейчас Формула 1 стала такой, что с двумя новичками в составе вы столкнетесь со сложностями и сразу окажетесь в роли догоняющего в Кубке конструкторов, – объяснил глава коллектива из Фаэнцы Франц Тост. – С парой дебютантов у вас нет шансов оказаться даже в середине пелотона, не говоря уж о группе лидеров.
Конкуренция очень высока, в квалификации каждая сотая может стать решающей. В Саудовской Аравии, если я верно помню, Пьер [Гасли] уступил [Шарлю] Леклеру 0,087 секунды. Мы посчитали, что это 78 сантиметров. И они стоили нам двух позиций.
Когда у вас молодой и неопытный пилот, он будет терять десятые, а не тысячные».
У самой AlphaTauri в 2021-м вместе с опытным Пьером Гасли выступал дебютант Юки Цунода, протеже компании Honda.
«Думаю, такое сочетание работает лучше, – сказал Франц. – Кроме того, если юниор действительно подает надежды, мы в AlphaTauri всегда готовы обучать его».
Команда Тоста продлила контракты с обоими пилотами на новый сезон Ф1, хотя сам Цунода признавался, что для него такое развитие событий стало приятным сюрпризом.
Haas также продолжит в 2022-м работу с Шумахером и Мазепиным.
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