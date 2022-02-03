«С двумя новичками у команды нет шансов». Тост поддел Haas

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В сезоне-2021 Haas F1 полностью обновила свой состав, посадив за руль Никиту Мазепина и Мика Шумахера – оба перешли в чемпионат мира из Формулы 2.

В наши дни двух дебютантов в качестве напарников можно встретить крайне редко, однако еще относительно недавно подобная практика была довольно частой. Чаще всего подобное происходило с Toro Rosso (нынешней AlphaTauri), которая много лет «накатывает» молодых пилотов для Red Bull.

«Сейчас Формула 1 стала такой, что с двумя новичками в составе вы столкнетесь со сложностями и сразу окажетесь в роли догоняющего в Кубке конструкторов, – объяснил глава коллектива из Фаэнцы Франц Тост. – С парой дебютантов у вас нет шансов оказаться даже в середине пелотона, не говоря уж о группе лидеров.

Конкуренция очень высока, в квалификации каждая сотая может стать решающей. В Саудовской Аравии, если я верно помню, Пьер [Гасли] уступил [Шарлю] Леклеру 0,087 секунды. Мы посчитали, что это 78 сантиметров. И они стоили нам двух позиций.

Когда у вас молодой и неопытный пилот, он будет терять десятые, а не тысячные».

У самой AlphaTauri в 2021-м вместе с опытным Пьером Гасли выступал дебютант Юки Цунода, протеже компании Honda.

«Думаю, такое сочетание работает лучше, – сказал Франц. – Кроме того, если юниор действительно подает надежды, мы в AlphaTauri всегда готовы обучать его».

Команда Тоста продлила контракты с обоими пилотами на новый сезон Ф1, хотя сам Цунода признавался, что для него такое развитие событий стало приятным сюрпризом.

Haas также продолжит в 2022-м работу с Шумахером и Мазепиным.