«С большой вероятностью завершит карьеру». Феттелю предсказали уход из Ф1

Себастьян Феттель покинет Ferrari по окончании 2020 года, но пока неизвестно, где немец продолжит карьеру. По разным слухам его называют претендентом на места в Renault и Mercedes, однако сам немец их не комментирует.

Бывший пилот Формулы 1 и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ханс-Йоахим Штук полагает, что Феттель скорее закончит карьеру, чем будет выступать в средней команде.

«Конечно, только он знает, что будет делать, – сказал Штук в эфире Servus TV. – Но в машину второго класса он не сядет – ему это просто не нужно. А других вариантов не так много. Мне кажется, Феттель действительно наслаждается текущим перерывом, проводит время с семьей. Он не Алонсо, который занимается всем подряд. Без хорошего варианта Себастьян с большой вероятностью завершит карьеру. И это станет катастрофой».

В шансах Феттеля получить место в Mercedes Штук также сомневается: «Никто не знает, что там происходит».