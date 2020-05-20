«С большой вероятностью завершит карьеру». Феттелю предсказали уход из Ф1
Ветеран немецкого автоспорта не видит у Себа шансов найти хорошее место
Себастьян Феттель покинет Ferrari по окончании 2020 года, но пока неизвестно, где немец продолжит карьеру. По разным слухам его называют претендентом на места в Renault и Mercedes, однако сам немец их не комментирует.
Бывший пилот Формулы 1 и двукратный победитель «24 часов Ле-Мана» Ханс-Йоахим Штук полагает, что Феттель скорее закончит карьеру, чем будет выступать в средней команде.
«Конечно, только он знает, что будет делать, – сказал Штук в эфире Servus TV. – Но в машину второго класса он не сядет – ему это просто не нужно. А других вариантов не так много. Мне кажется, Феттель действительно наслаждается текущим перерывом, проводит время с семьей. Он не Алонсо, который занимается всем подряд. Без хорошего варианта Себастьян с большой вероятностью завершит карьеру. И это станет катастрофой».
В шансах Феттеля получить место в Mercedes Штук также сомневается: «Никто не знает, что там происходит».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин