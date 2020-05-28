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С 2022 года в Ф1 нельзя будет тратить больше $130 млн. Совет утвердил новые правила

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С 2022 года в Ф1 нельзя будет тратить больше $130 млн. Совет утвердил новые правила
Автор:
28 мая 2020 г., 06:59

Поправки также коснулись гонок без зрителей и ограничений доработки болидов

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) на прошедшем накануне онлайн-заседании одобрил несколько поправок в правила Формулы 1. Самой значительной из них стало изменение потолка бюджетов, который вводится со следующего года.

В сезоне-2021 все команды должны будут уложиться в лимит 145 млн долларов на сезон. В 2022 году потолок снизится до 140 млн, а затем на протяжении трех сезонов команды будут ограничены тратами в 130 млн за год. 

Также были одобрены правила проведения гонок без зрителей. На них каждая команда сможет привезти не более 80 сотрудников, 60 из которых будут принимать непосредственное участие в операционной работе. 

Кроме того, Совет утвердил:

 - Заморозку ряда деталей болидов, включая шасси и коробку передач, на 2020-й и 2021-й годы, введя систему жетонов для возможных доработок

 - Ограничение доработки силовых установок в 2020 году

 - Упрощение задней части днища в 2021 году с целью контроля за прижимной силой

 - Повышение минимального веса машины в 2021 году до 749 кг

Также были изменены правила тестирования шин, что позволит Pirelli при необходимости опробовать их на вторых пятничных тренировках. Команды были ограничены аэродинамического тестирования и тестовых стендов для силовых установок в 2020 году с целью экономии. В 2021-м объем тестирования будет еще сокращен.

Вдобавок, FIA внесла поправки в правила, касающиеся поставки деталей от одной команды к другой. Федерация утвердила, что это должно происходить с целью экономии средств маленьких команд, топ-командам приобретать детали у младших конкурентов запретили.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Адам Купер

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