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С 2021 года в Формуле 1 появятся машины безопасности Aston Martin

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С 2021 года в Формуле 1 появятся машины безопасности Aston Martin
Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Как стало известно Motorsport.com, британская марка будет официальным поставщиком чемпионата наравне с Mercedes

С 1996 года Mercedes оставалась эксклюзивным партнером Ф1, предоставляя автомобили безопасности для этапов Гран При. В настоящее время в этом качестве используется купе AMG GT R.

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С 2021 года в Формуле 1 вступит в силу новый Договор согласия. Среди прочего он затронет и вопрос поставки машин безопасности. Финальное решение по нему еще не принято, однако информированные источники утверждают, что монополия Mercedes будет нарушена. 

Штутгартская компания сохранит статус поставщика, но аналогичный контракт будет и у Aston Martin.

Два производителя будут делить обязанности по ходу сезона из 23 Гран При – в такой же пропорции, в какой будут соотноситься финансовые условия соответствующих контрактов. 

При этом два концерна в последнее время явно сблизились: недавно Mercedes повысил свою долю в Aston Martin до 20% акций, одновременно открыв британцам доступ к своим технологиям, включая силовые установки, электронные компоненты и электрические узлы. 

С будущего года Aston Martin вернется в Формулу 1 с собственной заводской командой, которой станет сменившей имя Racing Point.

Владелец бренда Лоуренс Стролл хочет получать максимальную отдачу для серийного производства от выступлений в чемпионате. Какая именно модель будет выбрана для функций машины безопасности Ф1, в точности неизвестно.

Mercedes с 2018 года использует в этом качестве купе с 4-литровым мотором V8 мощностью 585 л.с. Эта машина, ведомая Берндом Майландером, разгоняется до 319 км/ч. 

Кроме того, Mercedes готовит официальную медицинскую машину Формулы 1 – это универсал AMG C 63 S Estate, водителем которого является Алан ван дер Мерве.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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