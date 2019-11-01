С 2021 года Формула 1 допустит проведение 25 гонок за сезон
Новые правила позволят расширять календарь, но пока неизвестно, сколько именно будет гонок.
Новый Спортивный регламент Формулы 1 позволяет дальнейшее расширение календаря гонок. Согласно опубликованным накануне правилам, максимальное число этапов будет увеличено до 25 за сезон. При этом, пока нет информации о том, сколько именно Гран При состоится в 2021 году и далее.
Также было утверждено, что длина Гран При сократится с четырех дней до трех.
«Мы понимаем, что в этом спорте все выматываются, и потому число гонок имеет предел, – сказал глава Ф1 Чейз Кэри. – У нас нет волшебного числа. Хотя мы знаем, что если спросить пилотов или команды, то они лучше проведут 21 гонку, чем 22.
Перейдя на календарь с 22 гонками, мы предприняли действия, чтобы компенсировать нагрузку. Раньше были двухнедельные предсезонные тесты в Барселоне, теперь мы их сократили. Были тесты по ходу сезона, которые тоже выматывали, и мы их сократили. И мы стараемся сделать Гран При менее выматывающим, дав командам свободу. Поэтому мы сокращаем уик-энд до трех дней и можем дать командам выбирать, когда они приедут на этап. Это поможет добавить им выходных, не испортив спорт для фанатов».
В 2020 году в Ф1 впервые пройдут сразу 22 гонки за год. Ранее пилоты выражали озабоченность таким расширением календаря.
Дополнительная информация: Адам Купер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При США
|Автор
|Иван Матушкин
С 2021 года Формула 1 допустит проведение 25 гонок за сезон
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