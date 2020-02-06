С 2020 года Ф1 вводит двойной контроль за расходом топлива. Кому это на руку?

Эта история начала раскручиваться по ходу прошлого сезона, когда соперники отметили явное преимущество Ferrari в мощности мотора и начали давить на руководство спорта, чтобы то предприняло какие-то шаги для контроля за ситуацией.

Итогом стали несколько технических директив, последовательно вводивших ограничения и сокращавших пространство «серых» зон регламента. В итоге после Гран При Бразилии FIA изъяла фрагменты топливной системы с машин нескольких команд, а с 2020 года было решено использовать не один, а два датчика для контроля за потоком топлива.

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Заключительный сезон по действующим правилам обещает получиться интересным. Есть основания полагать, что Ferrari останется лидером по мощности, несмотря на все усилия FIA. Если анализировать вторую половину 2019 года, то разве что финальная гонка в Абу-Даби не укладывается в общую картину превосходства Скудерии по мощности.

В Mercedes, как рассказал глава отдела двигателей Энди Коуэлл, сделали ставку прежде всего на увеличение надежности. После некоторых вопросов в этой связи по ходу сезона-2019 решено доработать электронику и уделить внимание процессу сгорания топлива, чтобы двигатели гарантированно выдерживали по семь Гран При.

Это позволяет сделать вывод, что в плане мощности от чемпионов мира не стоит ждать серьезного прогресса – и уж точно не повторится картина первых лет турбоэры, когда силовые установки из Бруксуорта намного превосходили всех конкурентов.

Новые сплавы дали возможность повысить давление в камере сгорания, а новые спецификации топлива позволили избежать детонации – все это важные инструменты в погоне за мощностью.

Также не стоит сбрасывать со счетов Honda. Прошедший сезон позволил переосмыслить реальные возможности японцев в плане эффективности и надежности силовых установок. Сотрудничество с Red Bull оказалось тем самым элементом, которого компании недоставало прежде на пути к успеху. Его итогом оказались три победы в Гран При.

Хельмут Марко уже поспешил заявить, что если кто-то и сможет составить конкуренцию Льюису Хэмилтону в споре за титул – то это только Макс Ферстапен, тогда как на Ferrari никакой надежды нет. И даже если это все же преувеличение, успехи 2019-го наверняка вдохновят Honda на новые свершения.